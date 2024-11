FASTFRATE GROUP OUVRE UN NOUVEAU SITE AU SEIN DU PARC FERROVIAIRE DE CENTREPORT CANADA





L'investissement de 55 millions de dollars permet à Fastfrate Group d'étendre ses services au Manitoba et dans l'Ouest canadien

ROSSER, MB, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Fastfrate Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport et de chaîne d'approvisionnement du Canada, est fier d'annoncer l'ouverture officielle de son tout nouveau site de 25 acres à la fine pointe de la technologie situé dans la municipalité de Rosser, au Manitoba. La nouvelle installation de Fastfrate Group est stratégiquement située au coeur du parc ferroviaire de CentrePort Canada, actuellement développé par Focus Equities Inc.

Cette étape importante marque l'achèvement d'un projet de 55 millions de dollars, conçu stratégiquement pour accroître la présence de Fastfrate sur les marchés du Manitoba et de l'Ouest canadien et pour permettre à l'entreprise de fournir une gamme complète de services de transport et de logistique à ses clients.

« L'expansion de Fastfrate ici, à CentrePort, est une initiative très intéressante et montre une fois de plus que le Manitoba constitue une plaque tournante du transport nord-américain. Cette démonstration de force permet à Fastfrate d'offrir une expertise unique et efficace en matière de chaîne d'approvisionnement. Nous sommes heureux de souligner le développement de Fastfrate au Manitoba », a déclaré Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois.

La nouvelle installation de 114 000 pieds carrés de Fastfrate Group rassemble sous un même toit les trois divisions clés de l'entreprise : Fastfrate, ASL Distribution Services et Precision Parcel & Package Deliveries. Ce partage des locaux simplifie les opérations, permettant à l'entreprise d'offrir une gamme complète de services, y compris le transport intermodal de chargements complets de chargements partiels, les services de camionnage dans l'Ouest, l'entreposage, la distribution et la livraison de colis du dernier kilomètre.

« Cette ouverture officielle représente une étape importante pour Fastfrate Group, à l'heure où nous étendons notre présence au Manitoba et dans l'Ouest canadien et où nous améliorons notre offre de services », a déclaré Manny Calandrino, chef de la direction de Fastfrate Group. « Nous faisons partie de la communauté de Winnipeg depuis plus de 50 ans, et ce nouveau site nous permettra de mieux répondre à la demande croissante de nos clients tout en créant de nouvelles occasions pour l'économie locale. »

Doté de 56 zones de chargement et de vastes capacités de transbordement, le complexe est conçu de manière à gérer les volumes élevés en toute efficacité, assurant ainsi des opérations fluides pour les expéditions nationales et internationales. Le nouveau site est stratégiquement situé pour tirer parti de l'infrastructure routière et ferroviaire et pour élargir les services transfrontaliers au sein du corridor Canada-États-Unis-Mexique. Sa proximité avec les principales routes de transport permettra à Fastfrate d'accélérer ses expéditions, d'exploiter de nouveaux marchés et de répondre à la demande croissante de services transfrontaliers, de factage et de traitement des commandes électroniques.

Grâce au nouveau site, Fastfrate Group est bien positionné pour poursuivre sa croissance au Manitoba et élargir sa main-d'oeuvre au fur et à mesure que ses activités s'accélèrent. Le regroupement des services de Fastfrate, d'ASL Distribution Services et de Precision Parcel & Package Deliveries marque une étape importante sur le plan opérationnel, permettant à l'entreprise de proposer des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout à partir d'un emplacement centralisé, et ainsi d'améliorer l'efficacité et l'offre de services à ses clients.

« Ce type d'intégration de plusieurs lignes de service sous un même toit va servir de modèle aux plans d'expansion future dans d'autres régions », a déclaré Ron Tepper, président directeur de Fastfrate Group. « Il s'agit d'une étape transformatrice pour notre société, et nous sommes ravis des retombées positives qu'elle aura pour nos clients et pour les habitants du Manitoba. »

« La célébration aujourd'hui de l'ouverture officielle de Fastfrate Group dans le parc ferroviaire marque une étape incroyable pour Rosser », a déclaré Ken Mulligan, préfet de la municipalité rurale de Rosser. « Fastfrate a lancé les travaux sur ce site en 2023, et nous sommes ravis de voir ce projet transformationnel ouvert et opérationnel moins d'un an et demi plus tard. »

« Le parc ferroviaire de CentrePort Canada est essentiel à la vision et à la proposition de valeur de ce port intérieur trimodal », a ajouté Carly Edmundson, présidente et cheffe de la direction de CentrePort Canada Inc. « Félicitations à Fastfrate Group pour ses nouvelles installations, et pour être la première entreprise à démarrer ses activités dans le parc ferroviaire. »

Le promoteur du parc ferroviaire de CentrePort Canada, Focus Equities, est heureux de féliciter Fastfrate Group pour l'ouverture officielle de son impressionnant nouveau site. « Nous sommes ravis d'accueillir Fastfrate Group au parc ferroviaire de CentrePort Canada », a déclaré Chris Reiter, gestionnaire principal du développement de Focus Equities. « Leur engagement à améliorer les solutions de transport et de chaîne d'approvisionnement cadre parfaitement avec notre vision, qui est de faire du parc ferroviaire de CentrePort Canada une porte d'entrée logistique et intermodale de premier plan en Amérique du Nord. »

À propos de Fastfrate Group

Fastfrate Group est l'un des plus importants fournisseurs privés de solutions de transport et de chaîne d'approvisionnement au Canada. Fort de plus de 58 ans d'expérience, Fastfrate offre une gamme complète de services, notamment le transport de chargements complets et de chargements partiels, le transport intermodal, le transbordement direct, les solutions de commerce électronique et plus encore. Fastfrate Group exerce ses activités dans de grands marchés du Canada et des États-Unis, au service d'un large éventail d'industries au moyen de solutions logistiques sur mesure : www.fastfrate.com

À propos de CentrePort Canada

CentrePort Canada est un port intérieur de 20 000 acres et une zone franche. Situé au coeur de l'Amérique du Nord, CentrePort est relié aux principales portes d'entrée et corridors commerciaux nationaux et internationaux, et est le seul port intérieur du pays à avoir un accès direct au transport trimodal - permettant de vastes opérations de camionnage, de transport ferroviaire et de fret aérien. www.centreportcanada.ca

À propos de Focus Equities Inc./du parc ferroviaire de CentrePort Canada

Focus Equities Inc. est une société canadienne qui fournit des services de développement, d'investissement et de financement de projets dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures. Fondée il y a plus de 50 ans par l'entrepreneur canadien Kenneth W. Mariash, Sr., architecte diplômé et titulaire d'un MBA, d'une licence en commerce et d'une licence en sciences, Focus Equities Inc. et ses entreprises associées ont évolué, et acheté ou vendu à ce jour des millions de pieds carrés de biens immobiliers et des milliers d'unités résidentielles/de logements en copropriété en Amérique du Nord. Focus Equities Inc. possède une longue expérience en matière de structures financières novatrices et fructueuses, et à l'heure actuelle les projets développés par la société en Amérique du Nord représentent une valeur de pl us de 5 milliards USD. Pour en savoir plus, visitez www.focusequities.com et www.centreportcanadarailpark.com

