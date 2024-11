BMO nommé au palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada par Waterstone Human Capital





Le prix récompense les organisations canadiennes de premier ordre dont la culture contribue à améliorer le rendement et à maintenir un avantage concurrentiel

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Pour la troisième fois, BMO a été nommé au palmarès Canada's Most Admired Corporate CulturesMC (palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada) par Waterstone Human Capital, une importante agence de recherche de cadres spécialisée dans le recrutement et la gestion des talents.

Ce prix récompense les organisations canadiennes de premier ordre pour leur culture qui leur permet d'améliorer leur rendement et de conserver un avantage concurrentiel. Le prix est attribué annuellement aux entreprises qui affichent un rendement exemplaire dans les domaines suivants : vision et leadership, recrutement et embauche selon un jumelage idéal, adéquation entre l'organisation et sa culture, fidélisation, récompenses et reconnaissance, rendement organisationnel et responsabilité sociale.

« La culture de réussite de BMO encourage nos employés à offrir une expérience client de premier ordre qui aide nos clients et les collectivités à progresser au quotidien, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier. L'équipe BMO est fière que notre culture soit reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. Cette reconnaissance témoigne de l'importance que nous accordons à notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

« Ces prix récompensent ce qui se fait de mieux en matière de culture d'entreprise, c'est-à-dire les dirigeants et les organisations qui ont bâti et entretenu des cultures axées sur le rendement et qui sont à l'avant-garde des pratiques exemplaires en matière de culture, explique Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du programme Canada's Most AdmiredMC. Les lauréats de cette année élaborent activement des cultures de haut rendement et servent d'inspiration à ceux qui veulent faire de même. »

« Au nom de Waterstone Human Capital et de nos partenaires, félicitations aux lauréats des prix de 2024, continue M. Parker. Nous sommes impatients de célébrer leur succès et l'impact de la culture sur leur croissance et leur rendement. »

Guidé par sa raison d'être, la culture de réussite de BMO continue d'afficher des résultats solides et, dans bien des cas, supérieurs à ceux de ses pairs, et les observateurs du secteur l'ont remarqué :

Pour la septième année de suite, BMO a été nommé l'une des entreprises les plus éthiques au monde en 2024 par Ethisphere, leader mondial en matière de définition et d'avancement des normes liées aux pratiques commerciales éthiques.

Le magazine World Finance a nommé BMO meilleure banque commerciale au Canada pour la neuvième année, meilleure banque de services aux particuliers au Canada pour la deuxième année consécutive et meilleure banque privée au Canada pour la treizième année consécutive.

pour la neuvième année, meilleure banque de services aux particuliers au pour la deuxième année consécutive et meilleure banque privée au pour la treizième année consécutive. BMO a reçu le prix Celent Model Bank 2024 pour avoir mené à bien l'intégration de Bank of the West. La plus importante acquisition jamais réalisée par une banque canadienne, a permis à BMO d'étendre considérablement sa présence sur les principaux marchés américains, ce qui en fait la huitième banque en importance en Amérique du Nord et l'un des quatre principaux prêteurs aux entreprises du continent.

Pour en savoir plus sur la culture de réussite de BMO, consultez La vie à BMO | Notre culture.

Pour plus de renseignements, visitez waterstonehc.com (en anglais) ou canadasmostadmired.com (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Waterstone Human Capital

De meilleurs leaders, de meilleures cultures, de meilleurs résultats. Il n'est pas surprenant que la promesse de Waterstone place la culture en plein coeur de ses activités, à l'endroit même où se trouve la culture dans toutes les organisations à haut rendement, y compris la nôtre. Depuis 2003, nous fournissons des services de recherche de cadres et des services consultatifs en matière de leadership et de culture, comme la mesure de la culture, l'évaluation du leadership et le développement du leadership, de l'équipe et de la culture, à des organisations à travers le Canada et les États-Unis. Au cours de cette période, nous avons été les champions et les facilitateurs d'un leadership et d'une culture de haut rendement. Nous avons créé une communauté d'apprentissage et un écosystème florissants autour de ce concept. Nous partageons leurs meilleures pratiques lors de sommets, dans des livres et par le biais de programmes tels que les prix Canada's Most Admired Corporate Cultures, avec des PDG et des responsables du personnel et de la culture. Et surtout, nous constatons chaque jour leur impact sur les cultures et les résultats de nos clients.

Pour plus de renseignements, visitez waterstonehc.com (en anglais) ou canadasmostadmired.com (en anglais).

SOURCE BMO Groupe Financier

21 novembre 2024 à 14:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :