Lighthouse annonce un investissement de 370 millions de dollars de série C, dirigé par KKR, pour propulser l'innovation et accélérer la croissance de sa plateforme.





Lighthouse, la principale plateforme d'intelligence commerciale pour l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui un investissement de croissance d'environ 370 millions de dollars, dirigé par KKR, une société d'investissement mondiale. Cet investissement permettra à Lighthouse de poursuivre sa mission, qui consiste à repenser la stratégie commerciale dans le secteur des technologies pour le voyage et l'hôtellerie, un marché de 15 milliards de dollars. Les fonds seront utilisés pour poursuivre l'innovation produit à travers la plateforme de Lighthouse, soutenir des acquisitions stratégiques et renforcer les efforts d'expansion mondiale.

La suite de produits Lighthouse propose aux gestionnaires de revenus, responsables commerciaux et propriétaires d'hébergements des outils intuitifs et performants conçus pour augmenter les réservations, optimiser les opérations et enrichir l'expérience client des hôtes. S'appuyant sur une technologie propriétaire, la plateforme traite quotidiennement plus de 400 téraoctets de données sur les voyages et les marchés, tout en exploitant l'intelligence artificielle pour fournir des informations en temps réel. Cela permet à ses clients de prendre des décisions opérationnelles plus précises et stratégiques. Forte de plus de 700 collaborateurs à travers le monde et d'un score NPS supérieur à 70, le plus élevé du secteur, Lighthouse s'est imposée comme la référence en matière d'intelligence commerciale dans l'industrie hôtelière.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers les plus de 70 000 prestataires de services d'accueil qui ont placé leur confiance en Lighthouse », a déclaré Sean Fitzpatrick, PDG de Lighthouse. Je suis extrêmement enthousiaste quant à ce que nous accomplissons et à l'avenir prometteur qui s'offre à nous. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface des possibilités qui permettent de rendre les données et outils du secteur de l'hôtellerie et de la restauration plus performants, accessibles et abordables. Cet investissement de KKR nous permettra d'accélérer significativement le développement de notre plateforme commerciale avec des fonctionnalités d'IA avancées et des ensembles de données élargis. Cela nous permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients actuels tout en poursuivant notre expansion sur le marché mondial de l'hôtellerie », ajoute-t-il.

KKR a démontré son expertise dans le soutien aux entreprises technologiques en pleine croissance en investissant environ 23 milliards de dollars dans des initiatives similaires depuis 2010, par l'intermédiaire de ses fonds de capital-investissement et de capital-développement. L'entreprise s'appuie sur une équipe mondiale de près de 70 professionnels spécialisés dans le capital-développement technologique, dotés d'une expertise approfondie. Grâce à cet investissement, Lighthouse bénéficiera de l'expérience étendue de KKR dans le secteur, de ses ressources locales et de son réseau mondial, qui lui permettront d'améliorer son offre pour les clients existants et d'explorer de nouveaux segments à l'échelle internationale.

« Lighthouse a démontré une capacité remarquable à accompagner les hôteliers de toutes tailles ? des grandes chaînes internationales aux établissements indépendants ? en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque segment », a déclaré Stephen Shanley, partenaire et responsable de la croissance technologique en Europe chez KKR. « Leur solide bilan, la fidélité de leur clientèle et leur aptitude avérée à générer de la valeur sur des marchés variés les placent au premier rang des plateformes dans ce domaine. Nous sommes honorés de soutenir Lighthouse dans son expansion mondiale, l'accélération de l'innovation et l'enrichissement de ses offres pionnières », ajoute-t-il.

Ce nouvel investissement s'ajoute au financement de série B de 80 millions de dollars levé par Lighthouse en novembre 2021. Les investisseurs actuels, notamment Spectrum Equity, F-Prime Capital, Eight Roads Ventures et Highgate Technology Ventures, renouvellent leur engagement et continueront de soutenir l'entreprise.

KKR réalise son investissement dans Lighthouse via son fonds Next Generation Technology III.

William Blair a agi en tant que conseiller financier, tandis que Latham & Watkins a assuré le rôle de conseiller juridique pour Lighthouse, et Gibson Dunn a représenté KKR.

À propos de Lighthouse

Lighthouse (anciennement OTA Insight) est la plateforme commerciale leader pour l'industrie du voyage et de l'hôtellerie. Nous simplifions la complexité en fournissant des informations exploitables sur le marché, des analyses commerciales et des outils de tarification conçus pour maximiser la croissance des revenus. Notre engagement envers l'innovation constante garantit aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration une plateforme de pointe leur permettant de fixer leurs prix de manière optimale, d'évaluer leurs performances efficacement et de comprendre le marché sous un angle inédit. Forte de la confiance de plus de 70 000 hôtels répartis dans 185 pays, Lighthouse se distingue en étant la seule solution à intégrer des données en temps réel sur les hôtels et les locations de courte durée dans une plateforme unique. Nous nous engageons à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, accompagnée d'un service client sans égal. Pour nous, nos clients sont de véritables partenaires : leur succès est le nôtre. Pour en savoir plus sur Lighthouse, rendez-vous sur notre site : https://www.mylighthouse.com.

À propos de KKR

KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions alternatives tant en matière de gestion d'actifs, que de marchés de capitaux et d'assurances. KKR vise à générer des rendements attractifs à travers une approche réfléchie et rigoureuse, en employant les meilleurs experts et en accompagnant la croissance de ses sociétés en portefeuille et de leur environnement. KKR agit en tant que sponsor de fonds d'investissement spécialisés dans le capital-investissement, le crédit, et les actifs réels, et dispose de partenaires stratégiques qui gèrent les fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance vie et de réassurance gérés par Global Atlantic Financial Group. Toute référence aux investissements de KKR est susceptible d'inclure les activités des fonds qu'elle sponsorise et de ses filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez consulter son site internet www.kkr.com. Pour plus d'informations sur Global Atlantic Financial Group, veuillez visiter le site web de Global Atlantic Financial Group à l'adresse www.globalatlantic.com.

21 novembre 2024 à 14:05

