Consultations Prébudgétaires 2025





TORONTO, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Comité permanent des finances et des affaires économiques doit siéger pour tenir Consultations Prébudgétaires.

Le comité a l'intention de tenir des séances publiques à Timmins le mardi 3 décembre 2024, à Manitoulin Island le mercredi 4 décembre 2024, à Kenora le jeudi 5 décembre 2024, à Stratford le lundi 16 décembre 2024, à Ottawa le jeudi 9 janvier 2025, à Leamington le mardi 14 janvier 2025, à St. Catharines le mercredi 15 janvier 2025, à Hamilton le jeudi 16 janvier 2025, à Stouffville le lundi 27 janvier 2025, à Mississauga le mardi 28 janvier 2025, à Toronto le mercredi 29 janvier 2025 et à Peterborough à le jeudi 30 janvier 2025.

Les personnes qui souhaitent faire une présentation devant le comité sont priées de s'inscrire :

lundi 25 novembre 2024 à 17 h (HNE) pour Timmins et Manitoulin Island;

pour Timmins et Manitoulin Island; lundi 25 novembre 2024 à 17 h (HNC) pour Kenora;

pour Kenora; vendredi 6 décembre 2024 à 17 h (HNE) pour Stratford ;

pour ; vendredi 27 décembre 2024 à 17 h (HNE) pour Ottawa;

pour Ottawa; lundi 6 janvier 2025 à 17 h (HNE) pour Leamington, St. Catharines et Hamilton ;

pour Leamington, St. Catharines et ; vendredi 17 janvier 2025 à 17 h (HNE) pour, Stouffville, Mississauga, Toronto, et Peterborough ;

Celles et ceux qui ne souhaitent pas faire de présentation orale, mais souhaitent commenter le question peuvent envoyer un mémoire au plus tard le mercredi 5 février 2025 à 19 h (HNE).

Pour vous inscrire ou soumettre un mémoire, veuillez visiter le site suivant : ola.org/fr/demande-comites.

Les délibérations du comité seront diffusées en ligne lorsque cela sera possible. La webdiffusion, les horaires des délibérations et la disponibilité se trouvent sur le site Web de l'Assemblée législative au ola.org/fr.

Ernie Hardeman, président

Vanessa Kattar, greffière

Édifice Whitney, Salle 1405

Toronto, ON M7A 1A2

Téléphone : 416 325-3509

Télécopie : 416 325-3505

ATS : 416 325-3538

Courriel : [email protected]

Les appels à frais virés sont acceptés.

This information is available in English upon request.

SOURCE Standing Committee on Finance and Economic Affairs

21 novembre 2024 à 14:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :