Accessibilité aux études : la FAÉCUM investira jusqu'à 2 M$ dans la construction d'un projet de logement étudiant à but non lucratif d'UTILE





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) annonce aujourd'hui qu'elle investira jusqu'à 2 M$ dans le Fonds Communautaire de logement étudiant (Fonds CLÉ) afin de contribuer à un projet de logement étudiant à but non lucratif développé par UTILE. Ce projet d'UTILE permettra de loger au moins 150 personnes étudiantes membres de la FAÉCUM dans un logement à but non lucratif et adapté à leurs besoins, favorisant ainsi leur réussite scolaire.

UTILE étudie actuellement un terrain dans le secteur du campus MIL pour développer un projet qui répondra aux besoins variés de la population étudiante. Celui-ci offrira des logements pour des personnes habitant seules, en colocation ou en famille, et plusieurs appartements pourront accueillir des personnes à mobilité réduite. De plus, l'immeuble inclura des espaces verts, un stationnement à vélos, et des espaces communs pour favoriser les échanges entre locataires.

Un effet multiplicateur pour l'accessibilité aux études

Déterminée à maximiser l'impact de sa contribution pour ses membres, la FAÉCUM a choisi de moduler son don en fonction du nombre d'appartements qu'UTILE réalisera pour la population étudiante de l'Université de Montréal.

Le Fonds CLÉ est le tout premier fonds d'investissement consacré au logement étudiant au Québec. Depuis sa création en 2016, il a contribué à la construction de 144 chambres réparties dans 90 appartements, et plus de 1000 autres appartements financés par le Fonds CLÉ sont actuellement en développement ou en construction à travers la province. Grâce à la FAÉCUM, la capitalisation du Fonds CLÉ se portera à plus de 8 M$.

Le Fonds CLÉ est un fonds rotatif, c'est-à-dire que les fonds investis par une association étudiante dans un projet pourront ensuite être réinvestis dans le démarrage d'autres initiatives de logement étudiant à but non lucratif. Ce don de la FAÉCUM au Fonds CLÉ aura donc un effet boule de neige en faveur de l'accessibilité aux études au Québec.

Citations :

« En investissant dans le logement étudiant, la FAÉCUM fait un pas pour un avenir où l'accès au logement ne sera plus un obstacle à la réussite académique. La FAÉCUM espère que l'annonce d'aujourd'hui inspirera les autres parties prenantes à prendre action pour assurer un accès équitable au logement pour l'ensemble de la communauté étudiante. »

Méganne Joyal, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM)

« Nous avons une démonstration de force que la crise du logement pourra seulement se résoudre en faisant les choses différemment. La FAÉCUM fait le choix aujourd'hui de contribuer à un fonds dédié au logement étudiant qui a un effet rotatif et pérenne dans le temps. En d'autres mots, on crée une roue vertueuse qui permettra de réinvestir la contribution financière des associations étudiantes à perpétuité dans de nouveaux logements. Ce modèle est tout à fait innovant et l'ensemble des acteurs de la société civile doit prendre la mesure de cet acte de solidarité du mouvement étudiant envers un défi qui nous concerne tous, celui de loger notre monde. »

Luc Labelle, trésorier du Fonds Communautaire de logement étudiant (Fonds CLÉ)

« C'est une grande fierté pour nous de lancer un tout premier projet au nord de la montagne pour la population étudiante de l'Université de Montréal. La contribution de la FAÉCUM au Fonds CLÉ est un morceau essentiel dans le développement du projet qui d'offrira un milieu de vie adapté aux besoins d'au moins 150 personnes étudiantes et qui leur permettra de se réaliser pleinement. »

Laurent Levesque, président-directeur général et co-fondateur d'UTILE

À propos de la FAÉCUM : Depuis 1976, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) représente, par l'intermédiaire de 85 associations étudiantes, 40 000 personnes étudiantes de l'Université de Montréal. Elle a pour mission la défense des droits et intérêts de ses membres dans les sphères universitaire et sociale. La FAÉCUM est la plus importante association étudiante de campus au Québec.

À propos du Fonds CLÉ : Le Fonds communautaire de logements étudiants (CLÉ), également connu sous le nom de Popular University Student Housing (PUSH) Fund, se distingue en tant que fonds d'investissement rotatif à but non lucratif, consacré à offrir du capital patient pour financer la construction et le développement de logements étudiants abordables au Québec.

À propos d'UTILE : Partenaire privilégié de plusieurs municipalités, du milieu de l'enseignement supérieur, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement et du gouvernement du Québec, UTILE est un propriétaire à but non lucratif qui développe et gère un parc d'appartements étudiants dont le modèle a fait ses preuves. UTILE souhaite construire d'ici 2027 quelque 1500 nouveaux logements, qui viendront s'ajouter aux 600 appartements déjà habités. L'équipe d'UTILE regroupe plus de 40 professionnel?les en développement et en gestion d'immeubles. Ensemble, ses organisations membres portent les intérêts de plus de 300 000 jeunes à travers le Québec.

SOURCE UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant

21 novembre 2024 à 14:00

