Amende de 4 000 $ pour défaut de se soumettre à une assignation de l'Autorité - Fabiola Sue Dimassimo

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le 31 octobre 2024, la Cour du Québec, a imposé une amende de 4 000 $ à Fabiola Sue Dimassimo pour avoir fait défaut de comparaître à la suite d'une assignation émise par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») au cours d'une enquête portant sur son implication dans des activités de placement illégal et d'exercice illégal d'activités de courtier ou de conseiller.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

21 novembre 2024

