FINANCEMENT À LONG TERME DU TRANSPORT COLLECTIF : UN CADRE SUR 4 ANS





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) accueille favorablement la mise à jour économique du gouvernement du Québec déposée aujourd'hui, principalement en raison du cadre financier du transport collectif métropolitain ficelé sur quatre ans.

« Je tiens à saluer le gouvernement du Québec pour avoir bien saisi l'importance de faire en sorte que le financement du transport collectif soit prévisible à long terme. Nous connaissons maintenant les conditions de financement jusqu'en 2028, ce qui représente un outil de planification précieux pour l'ensemble des acteurs de l'industrie », a affirmé le directeur général de l'ARTM, M. Benoît Gendron.

La prévisibilité : un atout

Le financement du transport collectif est dans un état précaire depuis quelques années. L'annonce du cadre financier 2025-2028 était donc attendue par l'ensemble des acteurs de la mobilité durable.

« Au cours des derniers mois, l'ARTM a été très active auprès des nombreux élus et déterminée à faciliter la conclusion d'une entente à long terme. Ce travail a permis aux élus de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et à la ministre des Transports et de la Mobilité durable d'être bien outillés et ainsi permettre une entente à long terme. Nous continuerons à jouer ce rôle important en 2025, notamment en ce qui a trait à l'adoption du Plan stratégique de développement (PSD) ainsi que celle de la prochaine politique de financement », a déclaré M. Gendron.

Un enjeu de moins pour le transport

L'annonce de ce financement arrive à point nommé. Le monde du transport traverse actuellement plusieurs enjeux. L'ARTM et ses partenaires sont engagés dans des chantiers d'optimisation afin de revoir les façons de faire et d'en offrir plus à la population avec les moyens dont nous disposons. Il était donc essentiel d'avoir de la prévisibilité à long terme afin de faciliter la mise en oeuvre de changements.

Rappelons que si la tendance se maintient avec la croissance de la population, il y aura un million de déplacements par automobile de plus par jour dans la région métropolitaine d'ici 2050. Dans ce contexte, le transport collectif est incontournable et son attrait passe par une offre performante ainsi que la mise en commun de nos forces et expertises.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

21 novembre 2024 à 13:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :