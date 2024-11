VinFast commence la livraison de ses VF 9 tout électriques au Canada





VinFast Auto a officiellement commencé la livraison de son VUS VF 9 tout électrique, 7 places et 3 rangées à double entraînement et traction intégrale aux clients canadiens. Ce lancement renforce l'engagement de VinFast à s'implanter sur l'un des marchés automobiles les plus compétitifs au monde tout en offrant aux consommateurs soucieux de l'environnement des choix haut de gamme dans le segment des VUS de grande taille, qui dispose actuellement d'options limitées en termes de véhicules électriques.

Depuis novembre, le VF 9 est disponible pour la livraison dans l'ensemble du réseau de concessions VinFast au Canada, à partir de 77 321 dollars pour la finition Eco et 81 321 dollars pour la finition Plus.

M. Robert Muller, directeur général adjoint des ventes et du marketing, VinFast Canada, déclare : « Nous sommes très heureux de lancer officiellement le VF 9, le deuxième modèle de VUS électrique de VinFast sur le marché canadien. Le VF 9 est l'un des rares modèles de véhicules électriques à quatre roues motrices, sept places et trois rangées sur le marché. Nous pensons que le VF 9 sera le véhicule idéal pour les familles nombreuses, offrant une qualité supérieure et une expérience luxueuse tout en conservant un excellent rapport qualité-prix. »

Le VF 9 se positionne comme un VUS tout électrique sept places, trois rangées, avec des dimensions de 201,5 pouces de longueur, 78,9 pouces de largeur et 66,7 pouces de hauteur, ce qui le rend idéal pour les familles à la recherche de transports spacieux et respectueux de l'environnement. Sa garde au sol de 7,2 pouces est idéale pour un VUS de grande taille sur le marché actuel.

Le véhicule offre une autonomie estimée par l'EPA de 518 kilomètres pour le modèle Eco et de 462 kilomètres pour le modèle Plus. Il comprend l'application VinFast, qui offre un vaste réseau d'options de recharge publiques, plus que la plupart des autres applications OEM ou tierces, ce qui permet aux conducteurs de localiser plus facilement les stations de recharge.

En tant que modèle phare de la gamme VinFast, le VF 9 présente un design signé Pininfarina et est équipé de fonctionnalités avancées, notamment d'un système d'aide à la conduite (ADAS) optimisé et d'une suite d'infodivertissement intelligente. Il comprend 11 airbags, assurant la sécurité durant chaque trajet. Les mises à jour logicielles continues assurent une expérience utilisateur optimale. Les performances de la transmission intégrale à deux moteurs sont idéales pour les conducteurs canadiens en toutes saisons.

Sans moteur à combustion interne, le VF 9 électrique offre une capacité de chargement accrue par rapport à ses homologues à combustion interne et comprend également un coffre avant. L'intérieur dispose d'un écran tactile personnalisable de 15,6 pouces avec des capacités Internet, permettant le streaming en continu et la navigation sur le web.

Le VF 9 est livré avec une garantie et un ensemble de services inégalés dans le secteur, couvrant 10 ans ou 200 000 kilomètres pour le véhicule, ainsi que des services d'assistance routière et de réparation sur place 24/7.

Les propriétaires de VF 9 bénéficieront également du réseau de soutien à la clientèle de VinFast, qui comprend actuellement dix concessions et 57 centres de carrosserie certifiés au Canada. Ce réseau ne cesse de s'agrandir alors que VinFast s'efforce d'offrir aux conducteurs canadiens une expérience commode et premium aux propriétaires de VE.

À propos de VinFast

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, l'un des plus grands conglomérats du Viêt Nam, est un constructeur de véhicules électriques dont la mission est de rendre les VE accessibles à tous. La gamme de produits VinFast comprend aujourd'hui un large éventail de VUS électriques, de trottinettes électriques et de bus électriques. VinFast entame actuellement une nouvelle phase de croissance grâce à l'expansion rapide de son réseau de distribution et de concession à l'échelle mondiale et à l'augmentation de ses capacités de fabrication en mettant l'accent sur les marchés clés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://vinfastauto.ca

21 novembre 2024 à 13:25

