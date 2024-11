Mise à jour budgétaire : une prévision de croissance qui rassure, mais un déficit qui inquiète le milieu des affaires





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la mise à jour économique et financière du Québec présentée aujourd'hui par le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Eric Girard.

« La mise à jour présentée aujourd'hui par le ministre Girard comporte peu d'annonces susceptibles d'avoir un impact significatif à court terme sur le milieu des affaires. La bonne nouvelle, c'est que le ministre prévoit maintenant une croissance de l'économie du Québec meilleure qu'anticipée en mars dernier. Cela témoigne d'un atterrissage en douceur de l'économie après une période de forte inflation et de taux d'intérêt très élevés. Nous réitérons cependant notre grande préoccupation par rapport au déficit, qui semble s'accroître. Le défi pour le gouvernement sera de présenter un plan crédible de retour à l'équilibre budgétaire dans le prochain budget », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Certains éléments dans la mise à jour sont positifs pour la métropole. La somme additionnelle de 880 millions de dollars injectée par le biais d'un plan quinquennal d'aide au transport collectif devrait contribuer à rassurer les entreprises qui comptent sur ces services pour faciliter les déplacements de leurs employés. Nous saluons le refinancement du Fonds de développement économique de Montréal à hauteur de 200 millions de dollars. Enfin, l'annonce d'un soutien financier additionnel de 187 millions de dollars pour accélérer la construction de logements devrait aider à résorber la crise. Nous réitérons l'importance de développer un mécanisme pour soutenir la construction d'infrastructures publiques dans des zones à haut potentiel de construction de logements, comme les secteurs Bridge-Bonaventure et Namur-Hippodrome à Montréal. La solution à la pénurie de logements passera principalement par une accélération de la construction de logements de tout type par le secteur privé », a conclu Michel Leblanc.

Le vendredi 22 novembre, la Chambre recevra à sa tribune Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise pour faire le point sur la situation budgétaire et économique du Québec.

