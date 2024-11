Un rapport révèle que 70 % des entreprises de technologie médicale utilisent des processus manuels pour gérer le contenu et les réclamations





La réduction des approbations de contenu de plus de quatre semaines et l'automatisation des réclamations sont des opportunités clés pour accélérer la mise sur le marché.

BARCELONE, Espagne, 21 novembre 2024 /PRNewswire/-- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce aujourd'hui les résultats de l'enquête 2024 Veeva MedTech Commercial Benchmark révélant que près de 70 % des organisations medtech s'appuient sur des processus manuels et des applications maison pour gérer le contenu commercial et les réclamations. En l'absence d'un système de gestion de contenu conçu à cet effet, les équipes commerciales des technologies médicales sont confrontées à des retards de mise sur le marché et à des risques de conformité croissants.

Malgré l'importance de relier les réclamations, les preuves et le matériel promotionnel, seulement 15 % des organisations ont rationalisé les processus avec un référentiel de données central où les réclamations sont directement liées à la justification. Les données révèlent qu'il existe d'importantes possibilités d'amélioration dans l'ensemble de la gestion des contenus commerciaux et des réclamations pour gagner en visibilité et en rapidité.

L'enquête de référence menée auprès de plus de 130 leaders de la technologie médicale commerciale a révélé que :

La personnalisation du contenu est une préoccupation croissante. Plus de 80 % d'entre eux poursuivent des stratégies visant à adapter et à spécifier les messages. La personnalisation conforme à l'échelle sans les systèmes adéquats reste un défi dans un contexte d'exigences réglementaires strictes.



La gestion des actifs numériques (DAM) n'est pas encore en place pour un véritable omnicanal. Près de 40 % des organisations déclarent ne pas avoir mis en place de système de DAM, ce qui limite la gestion de la personnalisation des contenus. Parmi celles qui disposent d'un DAM, seules 31 % déclarent qu'il est accessible à l'ensemble du marketing.



Les délais d'approbation prolongés se traduisent par des opportunités manquées. 60 % des sociétés spécialisées dans les technologies médicales qui utilisent des processus manuels ou des solutions maison ont constaté que les approbations prenaient plus de quatre semaines. Les ressources marketing subissent en moyenne trois à cinq cycles de révision, ce qui peut retarder le lancement des campagnes et affecter la notoriété des produits et la dynamique des ventes.



L'IA et l'automatisation du contenu continuent d'influencer les technologies médicales. 45 % des organisations medtech estiment que le domaine le plus important auquel l'IA peut contribuer est la création de contenu.

« Alors que la demande pour des supports promotionnels plus personnalisés augmente, les sociétés medtech sont confrontées à des défis d'échelle et de conformité pour respecter les normes réglementaires et refléter avec précision l'efficacité et la sécurité des produits », indique Jeff Gorski, directeur principal de la stratégie de contenu commercial, Veeva MedTech. « Ce rapport révèle que presque toutes les organisations medtech ont la possibilité d'améliorer les processus de gestion du contenu et des réclamations pour gagner en rapidité de mise sur le marché, en conformité et en efficacité. »

L'enquête 2024 Veeva MedTech Commercial Benchmark examine les processus actuels, les défis et les futures opportunités d'amélioration dans la gestion du contenu promotionnel et des réclamations.

