Queclink dévoile le GL533CG : le traceur de biens LTE Cat 1 étanche avec RF433 pour le positionnement précis des biens et la récupération des cargaisons volées.

SHANGHAI, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, un leader mondial des solutions IdO et télématiques, annonce aujourd'hui le lancement du GL533CG, un tracker d'actifs LTE Cat 1 étanche révolutionnaire équipé des technologies RF433 et BLE. Cet appareil de pointe offre une précision inégalée dans le positionnement des actifs et de solides capacités de récupération des cargaisons volées, fournissant aux entreprises une solution efficace pour protéger leurs actifs de grande valeur dans un large éventail d'industries.

Le Queclink GL533CG est conçu pour les environnements exigeants, combinant une taille compacte, une durabilité robuste et une connectivité avancée. Ce traceur polyvalent est doté d'une note d'étanchéité IP67, garantissant des performances fiables dans des conditions extérieures difficiles, y compris la poussière, la pluie et les températures extrêmes. Contrairement aux trackers traditionnels encombrants, le GL533CG offre un format compact qui s'intègre parfaitement aux opérations de gestion des actifs.

Sa batterie longue durée, avec jusqu'à 4 ans de veille, assure une maintenance minimale et réduit le coût total de possession, ce qui en fait une solution idéale pour les gestionnaires de flotte, les fournisseurs de logistique et les industries qui dépendent d'une surveillance à long terme des actifs.

Le GL533CG prend en charge la connectivité LTE Cat 1, assurant une transmission rapide et fiable des données pour des mises à jour de localisation en temps réel. Ses capacités de transmission RF433 permettent un suivi de haute précision, en particulier dans les zones où les signaux GPS traditionnels peuvent être faibles ou obstrués. Cette fonction avancée, associée à BLE 5.2, améliore la capacité du traceur à fournir des alertes basées sur la proximité et l'appariement des actifs, offrant une approche encore plus sophistiquée de la sécurité des actifs.

Ces technologies permettent aux entreprises de suivre leurs biens avec une grande précision, de recevoir des données de localisation en temps réel et de surveiller les mouvements des marchandises de valeur, garantissant ainsi une sécurité accrue et une récupération rapide en cas de vol.

« Le GL533CG offre des fonctionnalités de suivi et de sécurité avancées à un prix abordable », indique Marcelo Orsi, directeur des ventes pour la région LATAM chez Queclink. « Qu'il s'agisse de suivre des véhicules, des conteneurs ou des marchandises de grande valeur, nous sommes convaincus que le GL533CG aidera les entreprises à rationaliser leurs opérations et à sécuriser leurs actifs de manière plus efficace. »

À propos de Queclink

Fondé en 2009, Queclink est un leader mondial des solutions IdO et télématiques, offrant des produits de suivi GPS innovants et fiables pour la gestion de flotte, le suivi des actifs et la sécurité personnelle. Avec plus de 15 ans d'expérience et un vaste portefeuille de dispositifs de suivi avancés, Queclink s'engage à fournir des solutions de haute qualité qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs opérations, de renforcer la sécurité et d'améliorer l'efficacité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.queclink.com.

21 novembre 2024 à 13:19

