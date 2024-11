Stabilité... pour le moment





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille de façon mitigée la mise à jour économique présentée ce matin par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

Le gouvernement envoyait depuis plusieurs mois des signaux inquiétants, notamment avec les gels d'embauches dans les réseaux publics, les coupes en francisation et les compressions dans les infrastructures. La CSQ est quand même rassurée de voir que la mise à jour n'annonce pas une multiplication de mesures d'austérité additionnelles pour l'année 2024-2025.

Toutefois, la croissance des dépenses, telle que prévue à la mise à jour pour les prochaines années, risque de mener à une nouvelle période d'austérité. Le portrait des années à venir demeure donc inquiétant alors que, pourtant, le gouvernement dressait aujourd'hui un portrait plutôt optimiste de la reprise économique du Québec.

« Ce gouvernement a choisi d'utiliser le Fonds des générations pour baisser les impôts. Pourtant, qu'y a-t-il de plus équitable en termes de legs intergénérationnel qu'une société qui valorise ses réseaux publics, ses infrastructures, celles et ceux qui y travaillent? On se retrouve encore une fois devant un gouvernement qui gère à court terme, sans vision globale, sans projet de société. Et oser dire encore une fois que ça n'affectera pas les services... », de réagir le président de la CSQ, Éric Gingras, rappelant du même souffle que les négociations avec les intervenantes en petite enfance s'étirent aussi.

« Parce que de reconnaître à leur juste valeur celles et ceux qui éduquent, soutiennent, accompagnent, prennent soin, etc., ce n'est pas une dépense, mais un investissement pour l'avenir du Québec. On insiste sur le fait qu'il existe d'autres avenues possibles et que les coupes et les compressions ne sont pas une obligation. Au contraire! »

Il apparaît évident que le gouvernement devra trouver des façons d'augmenter ses revenus. Baisser les impôts et améliorer les services à la population, c'était une promesse impossible. Dans le prochain budget, il devra absolument trouver des moyens pour augmenter ses revenus et compenser le milliard de dollars qu'il a abandonné avec les baisses d'impôts consenties l'an dernier. La Chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke a déjà proposé quelques pistes simples. De son côté, la CSQ profitera des consultations prébudgétaires pour proposer des solutions afin d'augmenter la contribution des Québécoises et des Québécois les plus nantis et des entreprises, tout en épargnant la classe moyenne.

Faire passer de 60 à 65 ans l'âge d'admissibilité pour le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière demeure préoccupant pour la CSQ et envoie un message contradictoire alors que l'on tente encore de contrer la pénurie de personnel dans des secteurs clés.

Par ailleurs, la CSQ accueille favorablement au passage certaines mesures de la mise à jour, dont les investissements visant à assurer un maintien des services de transport collectif de même que les sommes supplémentaires allouées pour accélérer la construction de nouveaux logements sociaux. La majoration du supplément de revenu de travail représente une mesure positive, mais nettement insuffisante pour lutter contre la pauvreté. Un rattrapage important des prestations de base de l'aide sociale ne peut plus attendre.

« C'est un pas dans la bonne direction, mais soyons clairs, ce sera insuffisant pour résoudre la crise du logement et assurer une réelle transition juste. Au final, avec l'augmentation des besoins dans nos réseaux publics, le gouvernement devra se positionner clairement pour un réel réinvestissement. Parce que ce que la mise à jour nous indique, c'est le retour d'une période d'austérité dès l'année prochaine. Je l'ai dit souvent et je le répète aujourd'hui : c'est un choix politique. Et c'est celui que nous souhaitons pour le Québec de demain! »

