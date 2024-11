MAXHUB et le Microsoft Device Ecosystem Program (MDEP), ou comment renforcer la sécurité et la fiabilité de Microsoft Teams Rooms





LAKE FOREST, Californie, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le but de mettre sur le marché une solution Microsoft Teams Rooms plus sûre et plus fiable, MAXHUB s'est associé à Microsoft dans le cadre du Microsoft Device Ecosystem Program (MDEP).

La Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) est la plateforme Android de Microsoft, qui permet aux fabricants d'appareils et aux développeurs de logiciels de proposer des solutions innovantes, soutenues par la réputation de Microsoft en matière de sécurité, de confiance, de fiabilité, d'accessibilité et de gestion.

Ce partenariat est axé sur l'amélioration de la sécurité, de la fiabilité et des solutions personnalisables pour les utilisateurs professionnels dans le monde entier, soulignant la vision de MAXHUB de devenir le leader mondial des solutions intégrées d'affichage commercial et de communications unifiées.

Sécurité et fiabilité accrues

MAXHUB et Microsoft s'engagent tous deux à fournir des fonctions de sécurité de niveau professionnel. Cette collaboration s'appuie sur le cadre de sécurité robuste de MDEP, qui comprend l'appariement sécurisé des appareils et le cryptage des données, pour compléter l'objectif de MAXHUB de créer des solutions sécurisées et évolutives pour les environnements professionnels. Ensemble, ils garantissent aux organisations la fiabilité et la protection de leurs systèmes de collaboration.

Solutions personnalisables et flexibles

La plateforme ouverte de MDEP permet à des partenaires comme MAXHUB d'intégrer et de personnaliser des solutions adaptées aux divers besoins des clients. MAXHUB utilisera cette flexibilité pour offrir des solutions personnalisées pour divers environnements de réunion, garantissant que les entreprises peuvent s'adapter en toute transparence à l'évolution des exigences en matière de collaboration.

Déploiement et gestion accélérés

La collaboration entre MAXHUB et Microsoft favorise un déploiement plus rapide de solutions intégrées dans tous les secteurs. La plateforme rationalisée de MDEP, alliée à la volonté de MAXHUB d'optimiser la gestion des appareils, garantit une installation facile, une gestion à distance et un contrôle en temps réel pour les administrateurs informatiques. Il en résulte une réduction de la complexité et une amélioration de l'efficacité pour les équipes informatiques des entreprises.

Une innovation prête pour l'avenir

S'appuyant sur l'héritage de Microsoft en matière de développement de plateformes et sur l'expertise de MAXHUB dans le domaine des écrans interactifs et des communications unifiées, ce partenariat est prêt pour l'avenir. Ensemble, ils proposent des solutions durables et tournées vers l'avenir qui garantissent aux entreprises un soutien à long terme et une protection contre le changement. La spécialisation de MAXHUB dans les technologies visuelles et de communication garantit l'évolutivité et les mises à niveau en douceur dans divers environnements collaboratifs.

« Notre engagement à simplifier la collaboration et à améliorer l'expérience des réunions est notre coeur de métier », déclare Darren Lin, directeur général adjoint, MAXHUB Global Business. « Forts à notre collaboration avec Microsoft dans le cadre du programme MDEP, nous sommes ravis de proposer des solutions Microsoft Teams Rooms sécurisées, fluides et personnalisables qui répondent aux divers besoins des entreprises, transformant les espaces BYOD en environnements Teams entièrement intégrés. »

« L'expertise de MAXHUB en matière d'écrans interactifs et de communications unifiées s'aligne parfaitement sur la vision de Microsoft en matière de solutions de collaboration sécurisées et évolutives », déclare Juha Kuosmanen, responsable du MDEP, Microsoft. « Nous sommes ravis d'accueillir MAXHUB au sein de la communauté MDEP et nous nous réjouissons de voir leurs innovations contribuer au succès de l'écosystème Microsoft Teams Rooms. »

À propos de MAXHUB

MAXHUB s'engage à devenir le chef de file mondial des solutions intégrées d'affichage commercial et de communications unifiées. MAXHUB crée un centre technologique où l'inspiration est libre de se transformer en connexions qui changent la donne. Axée sur l'intégration, MAXHUB fournit des solutions intégrées de haut niveau pour permettre aux gens de communiquer, de présenter et de collaborer. MAXHUB, où l'inspiration va de l'avant. Pour en savoir plus sur MAXHUB, rendez-vous sur www.maxhub.com.

