Les pharmacies dépassent le cap du million de doses de vaccins administrées en seulement cinq semaines





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - À peine cinq semaines depuis le lancement de la campagne de vaccination automnale et plus d'un million de doses de vaccins contre l'influenza et la COVID-19 ont été administrées en pharmacie, un nombre record si tôt dans la campagne.

Ce nombre illustre tout le chemin parcouru depuis que les pharmaciens se sont vu octroyer le droit de prescrire et d'administrer des vaccins, il y a à peine plus de quatre ans, et depuis leur participation à la première campagne à l'automne 2020 : « Depuis le début de la campagne vaccinale cet automne, c'est près de 50 % de la vaccination qui a été réalisée en pharmacie. Ces résultats témoignent des besoins et des attentes de la population en matière de services de santé de proximité. Le système de santé a eu besoin de nous, particulièrement au cours des dernières années, et nous continuons de répondre présents », affirme Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

L'AQPP estime que la poursuite d'une collaboration étroite avec les instances du gouvernement et Santé Québec est nécessaire pour permettre une plus grande fluidité et prévisibilité opérationnelle pour les pharmacies communautaires : « nous avons constaté une amélioration cette année dans l'organisation, mais certains écueils demeurent en raison du déploiement qui ne prend pas entièrement en compte les particularités de la pratique en pharmacie. Il est essentiel de continuer de sensibiliser les instances aux particularités et à la réalité du du terrain, surtout dans un contexte où le rôle du pharmacien est appelé à s'élargir », ajoute M. Morin.

La vaccination démontre sans équivoque tout le potentiel du développement des services cliniques en pharmacie. Cette expérience rappelle également l'importance d'une communication et d'une planification en amont avec l'AQPP, seule organisation qui représente l'ensemble des pharmacies communautaires québécoises, pour que le développement d'un tel service soit réalisable. Avec l'adoption du projet de loi 67 qui entrera en vigueur au cours des prochains mois, les conditions gagnantes devront être réunies afin que les pharmaciens soient en mesure d'élargir leur offre de services pour répondre aux besoins de la population, à commencer par une fonction dédiée à la pharmacie et son réseau, à Santé Québec, pour faciliter l'inclusion des pharmaciens dans la réorganisation des opérations en première ligne.

Les pharmaciens rappellent aux citoyens qu'il est encore temps de se faire vacciner

À l'approche de la période des Fêtes propice aux rassemblements, les pharmaciens invitent les citoyens à planifier leur visite en pharmacie pour se faire vacciner, afin de protéger leur santé et celle de leurs proches.

Les pharmacies demandent à leurs patients de prendre rendez-vous par le biais de la plateforme Clic Santé ou directement auprès de leur pharmacie habituelle.

En plus de la vaccination contre l'Influenza et la COVID-19 qui bénéficient d'une gratuité pour tous les québécois, d'autres vaccins sont disponibles en pharmacie, notamment le vaccin contre le VRS pour les patients de 60 ans et plus. Ce dernier est un vaccin payant pour la majorité des gens, car la gratuité dans le cadre du programme québécois d'immunisation est limitée à certains patients résidant en résidence pour personnes âgées.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité à la gratuité ou pour trouver des réponses à vos questions sur la vaccination en pharmacie, cliquez ici.

21 novembre 2024 à 12:47

