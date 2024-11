Mise à jour économique : un contexte budgétaire préoccupant et un environnement d'affaires fragilisé





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise à jour économique du gouvernement du Québec, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est très préoccupé sur l'état des finances publiques et la détérioration de l'environnement d'affaires qui n'est pas propice à la création de richesse.

« Il est très préoccupant de voir le déficit du gouvernement prendre autant d'ampleur, cela va limiter son action pour garantir les services publics et investir dans des initiatives ciblées qui aideront nos entreprises à prospérer davantage », déclare Norma Kozhaya, Vice-présidente à la recherche et économiste en chef.

Alors que nos entreprises font face à de nombreux défis, Québec alourdit le poids de la fiscalité et met la hache dans plusieurs programmes destinés aux entreprises. Par exemple, les changements apportés au crédit d'impôt pour prolongation de carrière en faisant passer l'admissibilité à 65 ans et plus, au lieu de 60 ans, auront certainement un impact pour attirer ou retenir des travailleurs expérimentés sur le marché du travail.

Dans un contexte où le président désigné des États-Unis, Donald Trump, envisage des mesures protectionnistes susceptibles de nuire à l'économie québécoise, la fragilité des finances du gouvernement risque d'avoir des conséquences néfastes sur notre environnement d'affaires et la compétitivité de nos entreprises.

Le CPQ salue les sommes annoncées pour le secteur forestier qui connait certaines difficultés et aux sociétés de transport pour contribuer à combler le manque à gagner et permettre à celles-ci de maintenir le niveau de services à la population.

