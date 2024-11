Cinquième anniversaire de l'usine des Papiers Irving à Macon, en Géorgie, et annonce d'un projet d'agrandissement de 600 M $ US





DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que l'équipe des Papiers Irving célébrait aujourd'hui le cinquième anniversaire de son usine de Macon, en Géorgie, Robert K. Irving, le président de l'entreprise, a dévoilé le plus récent projet d'agrandissement de l'établissement. Il était accompagné de Pat Wilson, le commissaire du Georgia Department of Economic Development (GDEcD), et de Robert E. Fountain, le président de la Macon-Bibb County Industrial Authority (MBCIA).

« Je suis très heureux d'annoncer la phase 3 des travaux d'agrandissement de l'usine de Macon des Papiers Irving. Cet investissement de 600 M $ US créera 100 nouveaux emplois et ajoutera un troisième sécheur à air traversant (machine SAT), plus de de chaînes de transformation et un nouvel entrepôt entièrement automatisé », a déclaré M. Irving.

« C'est un autre grand jour pour nos employés et clients et pour Les Papiers Irving et J.D. Irving. Outre la croissance assurée à Macon, cet investissement contribuera aussi au développement de notre région d'origine dans le Nord-Est, le Maine et le Nouveau-Brunswick. La pâte à papier sera fournie par notre usine de Saint John, qui est elle-même alimentée par les six millions d'acres que nous possédons ou gérons de manière durable. Notre chaîne de valeur entièrement intégrée offre à nos clients un approvisionnement garanti, un service exceptionnel et une très grande qualité, sous la forme de produits issus du développement durable », a ajouté M. Irving, qui est aussi coprésident-directeur général de J.D. Irving, Limited. « Nous sommes fiers d'avoir planté plus d'un milliard d'arbres depuis 1957, et de voir ces arbres nous permettre aujourd'hui de prendre de l'expansion tout au long de notre chaîne de valeur, dans nos scieries, papetières et usines de fabrication de produits de papier, comme celle de Macon.

L'usine de Macon des Papiers Irving compte actuellement plus de 400 employés. On y fabrique des produits de papier à usage domestique haut de gamme, notamment du papier hygiénique ultra-doux et du papier essuie-tout de grande qualité, aussi résistant qu'absorbant.

« Depuis qu'elle a choisi Macon en 2017, l'équipe des Papiers Irving a investi environ 1,5 G $ US dans la collectivité et créé 400 emplois bien payés, auxquels s'ajouteront 100 autres emplois pour les Géorgiens et Géorgiennes qui ont du coeur à l'ouvrage », s'est réjoui le gouverneur Kemp. « Les Papiers Irving sont un formidable employeur pour la région et l'État, et nous sommes ravis que l'entreprise continue d'investir en Géorgie et dans le comté de Macon-Bibb. Nous félicitons l'équipe des Papiers Irving pour ses cinq années de succès en Géorgie, et nous avons déjà hâte de poursuivre notre partenariat durant encore de nombreuses années. »

L'annonce d'aujourd'hui augmentera de 75 000 tonnes la capacité annuelle de séchage à air traversant des Papiers Irving, soit l'équivalent de 15 millions de caisses. La capacité annuelle totale de l'usine de Macon sera désormais de 225 000 tonnes ou 45 millions de caisses.

À propos des Papiers Irving

L'équipe des Papiers Irving fabrique des produits de marques privées de qualité pour de nombreux détaillants nord-américains, ainsi que certaines des marques de papier hygiénique parmi les plus vendues. L'entreprise fait partie des Produits de consommation Irving, l'un des principaux fabricants nord-américains de produits de papier à usage domestique et de couches pour bébé, dont les produits Royale au Canada. Pour en savoir plus, allez à https://www.irvingconsumerproducts.com/fr/.

