Xsolla étend son leadership en matière de développement et d'innovation dans le domaine du jeu vidéo dans la région APAC grâce à de nouveaux partenariats stratégiques passés avec la ville de Busan et BDAN





Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, la ville métropolitaine de Busan et Busan Digital Asset Nexus Co, Ltd (BDAN) ont signé un important protocole d'accord visant à faire de Busan un centre mondial de développement et d'innovation technologique en matière de jeux vidéo. L'accord consolide les plans visant à établir le siège de Xsolla de la région Asie-Pacifique (APAC) à Busan, à lancer un centre de développement des talents de pointe pour les développeurs de jeux, et à explorer les progrès des technologies Web3 pour stimuler la croissance économique et numérique de la région.

La cérémonie de signature s'est déroulée dans l'hôtel de ville de Busan, en présence de représentants majeurs comme Park Hyung-Joon, le maire de Busan, Rytis Joseph Jan, vice-président directeur des partenariats stratégiques mondiaux chez Xsolla, et Kim Sang-min, PDG de BDAN. Ensemble, les trois parties se sont engagées à encourager l'innovation, à créer des opportunités pour les talents locaux et à construire la réputation de la ville de Busan en tant que chef de file dans les industries des jeux vidéo et du numérique.

« Ce partenariat témoigne de l'incroyable potentiel de Busan en tant que pôle des jeux vidéo et de la technologie », a déclaré Rytis Joseph Jan, vice-président directeur des partenariats stratégiques mondiaux chez Xsolla. « En collaborant avec BDAN et la ville de Busan, nous visons à créer des opportunités pour les entreprises et les talents locaux tout en contribuant à la croissance économique et technologique de la région. »

L'une des principales initiatives explorées dans le cadre de ce partenariat est l'établissement du siège social de Xsolla pour la région APAC à Busan. Cette initiative permettra de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans la région et de renforcer la collaboration avec les partenaires locaux et internationaux. Le siège servira de plaque tournante pour les activités de commerce de jeux vidéo, contribuant à la vision de Busan de devenir un leader mondial des jeux vidéo et de l'innovation numérique.

Dans le cadre de cette collaboration, Xsolla et BDAN sont en train de mettre en place un centre de développement des talents afin d'y encourager les talents locaux des développeurs de jeux. Ce centre servira d'incubateur et de programme d'accélération pour donner aux développeurs de jeux vidéo et aux entrepreneurs locaux les moyens d'agir. En outre, Xsolla et BDAN fourniront des conseils, des ressources et des possibilités de financement pour permettre aux créateurs de prospérer sur un marché de plus en plus concurrentiel et contribuer à faire de Busan un centre d'innovation dans le secteur des jeux vidéo.

« Ce partenariat démontre le potentiel de Busan à devenir un leader mondial dans les industries du jeu vidéo et du numérique », a déclaré Park Hyung-joon, maire de la ville de Busan. « Nous sommes impatients de collaborer avec Xsolla et BDAN pour renforcer la compétitivité numérique de notre ville et promouvoir de nouvelles opportunités économiques. »

« La vision dont nous avons discuté avec Xsolla plus tôt cette année est en train de devenir une réalité », a confié pour sa part Kim Sang-min, PDG de BDAN. « Ensemble, nous allons aider la ville de Busan à devenir une plaque tournante de la finance numérique et une ville mondiale de la blockchain, créant de nouvelles opportunités dans le domaine du jeu vidéo et au-delà. BDAN s'engage à assumer ses responsabilités sociales en prenant les rênes de l'industrie numérique et de l'innovation urbaine à Busan. »

Cette collaboration ouvre la voie à d'autres initiatives, l'objectif étant d'attirer les entreprises internationales, de soutenir les entreprises locales et de développer des programmes pilotes dans le domaine des technologies émergentes. Ce partenariat reflète une vision commune visant à faire de Busan une destination mondiale du développement de jeux vidéo et un acteur clé de l'économie numérique.

Pour en apprendre davantage sur la manière dont Xsolla, la ville de Busan et BDAN façonnent l'avenir du développement et de l'innovation dans le domaine des jeux vidéo, rendez-vous sur : xsolla.blog/busan

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations, prière de consulter le site xsolla.com

À propos de la ville de Busan

Busan est la ville maritime la plus méridionale de la péninsule coréenne et la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, après la métropole mondiale qu'est Séoul. Ses nombreuses plages débordent de jeunesse et de dynamisme, tandis que ses ports et ses quais sont remplis d'immenses conteneurs et de marchandises destinées à l'importation et à l'exportation. Ses rues et ses sites foisonnent de culture et d'art. Busan représente également un trésor de patrimoine géologique durable et une plaque tournante de la lutte mondiale contre le changement climatique, abritant le Centre climatique de l'APEC. Des gratte-ciel futuristes transforment peu à peu la ligne d'horizon dans des quartiers comme Haeundae et Gwangalli, tandis que des festivités romantiques, comme des festivals de cinéma internationaux et des feux d'artifice, sont organisées tout au long de l'année.

À propos de BDAN

Busan Digital Asset Nexus (BDAN) est un Busan Digital Asset Nexus décentralisé de quatrième génération, spécialisé dans les actifs du monde réel (Real-World Assets, RWA). C'est le premier Busan Digital Asset Nexus national à signer un accord avec un gouvernement local, partenariat qui lui permet de se développer rapidement. BDAN est également l'entreprise de base de la seule zone spéciale blockchain de Corée du Sud, et elle sert de société d'ancrage à l'Opportunity Development Zone, jouant un rôle de premier plan dans la transformation de Busan en un pôle mondial de la finance numérique et de la technologie blockchain. BDAN a été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres lancé par la ville de Busan au cours du second semestre 2023, et a été officiellement établi au cours du premier semestre 2024. Parmi les actionnaires fondateurs figurent Barunson, la société de production à l'origine du film Parasite, récompensé par un Oscar, Ocon, le producteur de Pororo le petit pingouin, la grande série d'animation de Corée du Sud, Maeil Business Newspaper, le principal journal économique de Corée du Sud, Hana Bank et Hana Securities, deux des cinq principales institutions financières du pays, et IT Cen, un acteur majeur de l'infrastructure informatique publique de Corée du Sud, pour ne citer qu'eux. Ensemble, les onze institutions actionnaires ont investi un total de 10 milliards KRW. En octobre 2024, BDAN a annoncé l'acquisition de la plateforme RWA Sengold, qui compte déjà 1,18 million de clients.

