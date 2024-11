HP rejoint la communauté de brevets HEVC Advance





Access Advance LLC (« Advance ») a le plaisir d'accueillir HP Inc. (« HP ») en tant que titulaire d'une licence dans la communauté de brevets HEVC Advance. L'industrie du PC continue de connaître une pénétration généralisée de HEVC au profit des consommateurs et des fournisseurs de contenu HEVC. Tous les principaux CPU, GPU, systèmes d'exploitation et navigateurs prennent en charge HEVC. L'ajout de HP au programme élargit considérablement la couverture de la communauté des PC.

HP rejoint d'autres entreprises qui ont récemment intégré la communauté HEVC Advance, notamment Acer, ASUS, Dell et Lenovo. En conséquence, cinq des principaux fabricants de PC en termes de volume de ventes bénéficient désormais d'une licence dans le cadre de la communauté HEVC Advance, rejoignant ainsi de nombreux autres fabricants de PC. En intégrant la communauté en tant que titulaire de licence, les litiges engagés par de nombreux titulaires de licence HEVC Advance contre HP, ainsi que les contre-plaintes engagées par HP devant un tribunal de l'État du Massachusetts, sont désormais résolus.

Peter Moller, CEO d'Advance, a signalé l'importance de ce développement en déclarant : « Nous sommes très heureux d'accueillir HP dans la communauté de brevets HEVC Advance, qui reconnaît en outre l'équité du programme et de la structure d'Advance, notamment le traitement des doublons d'imposition de redevances. Avec l'ajout de HP, nous avons désormais concédé une licence à la plupart des industries du PC. Nous espérons que d'autres entreprises encore en marge de l'industrie du PC et d'autres marchés se joindront rapidement à nous sans que nos concédants de licence se voient obligés d'engager de nouveaux litiges.

À propos d'Access Advance :

Access Advance LLC est une société indépendante d'administration de licences créée pour diriger le développement, l'administration et la gestion de communautés de brevets pour l'octroi de licences sur les brevets essentiels des principales technologies de codecs vidéo basées sur des normes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace à la fois pour les titulaires de brevets et pour ceux qui en assurent la mise en oeuvre.

Access Advance gère et administre actuellement la communauté de brevets HEVC Advance pour l'octroi de licences sur plus de 25 500 brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, ainsi que la communauté de brevets VVC Advance, distincte et indépendante, pour l'octroi de licences sur des brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Les communautés de brevets HEVC Advance et VVC Advance font partie de l'initiative « Access Advance Video Codec Platform » qui intègre sans heurts les technologies HEVC et VVC dans une structure unique de taux de redevances réduits, par le biais de l'accord de transition multi-codec pour les titulaires de licences éligibles dont les produits comprennent à la fois les codecs HEVC et VVC. Cette innovation répond au souhait du marché à savoir disposer d'une structure de licence communautaire de nouvelle génération encore plus efficace. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant www.accessadvance.com.

21 novembre 2024 à 09:20

