Qatari Diar et FTG Development posent la première pierre de Land of Legends à Simaisma

Land of Legends Qatar va devenir l'un des plus grands parcs à thème du Moyen-Orient grâce à un investissement de 3 milliards de dollars.

DOHA, Qatar, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sous le patronage et en présence de Son Excellence Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, la cérémonie de pose de la première pierre de Land of Legends Qatar a eu lieu aujourd'hui, lançant le développement d'une destination phare destinée à transformer le tourisme et le divertissement dans la région. Ce projet important est né d'un partenariat dynamique entre FTG Development et Qatari Diar Real Estate Investment Company.

Le Land of Legends Qatar, qui devrait attirer 2 millions de visiteurs par an, jouera un rôle central dans l'évolution du paysage touristique du Qatar et soutiendra les objectifs de diversification économique du pays. Son ouverture est prévue pour 2028, et l'investissement du projet est évalué à 3 milliards de dollars.

Le projet, qui s'étend sur plus de 650 000 m², offre une expérience inoubliable, en emmenant les visiteurs dans un voyage enchanteur, à travers sept zones thématiques avec des attractions à thèmes multiples et uniques. Land of Legends Qatar invite les visiteurs à découvrir des paysages variés, des expériences immersives et des merveilles culturelles. Cette destination regorge de plaisirs pour tous les âges, notamment le Kingdom Hotel, un établissement familial doté d'installations de conférence et d'activités en bord de mer, et le Music Hotel, une destination multiculturelle qui accueille une célébration futuriste de la musique du monde. D'une montagne de 80 mètres de haut à des défilés de bateaux le long de canaux pittoresques, en passant par des aventures aquatiques palpitantes, chaque coin de rue promet quelque chose d'extraordinaire. Les visiteurs peuvent également profiter de villas luxueuses et d'une sélection de restaurants de classe mondiale, ce qui rend chaque moment vraiment spécial.

À l'occasion de la pose de la première pierre de la première grande destination de divertissement du projet Simaisma, Son Excellence Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiyah, ministre de la municipalité et président de la Qatari Diar Real Estate Investment Company, a déclaré :

« Cet événement marque une étape importante dans la réalisation d'une vision ambitieuse visant à renforcer la position du Qatar au niveau régional et international, et à en faire une destination touristique de premier plan. Le projet « Land of Legends » est un élément clé de la stratégie du Qatar visant à diversifier son économie nationale, en offrant une expérience exceptionnelle qui contribuera à attirer les investissements et à faire progresser le secteur du tourisme ».

L'ing. Ali Mohamed Al-Ali, PDG de Qatari Diar Real Estate Investment Company a déclaré : « Le projet Simaisma incarne une vision inspirante qui reflète notre engagement à offrir une expérience de divertissement de classe mondiale avec une touche qatarie distinctive. Il vise également à attirer des investissements dans le secteur du tourisme et à créer de nouvelles possibilités d'emploi, tout en respectant les normes de durabilité les plus élevées, qui font partie intégrante de la vision d'avenir du Qatar ».

M. Fettah Tamince, fondateur de FTG Development et président de Land of Legends, a déclaré : « Nous sommes ravis d'apporter l'expérience unique de Land of Legends au Qatar avec notre partenaire Qatari Diar, créant ainsi une destination qui est plus qu'un simple parc à thème ou un hôtel. Il s'agit d'un monde animé de divertissements et de loisirs qui ajoutera une nouvelle dimension aux attractions du Qatar et deviendra un choix de premier ordre pour les vacances et les loisirs de millions de personnes dans la région ».

Land of Legends Qatar est le premier développement majeur du projet Simaisma, qui s'étend sur plus de 8 millions de mètres carrés et s'étire le long d'une magnifique plage de 7 kilomètres. Outre le parc à thème, Simaisma comprendra un terrain de golf de 18 trous, un port de plaisance de luxe, des villas résidentielles haut de gamme, ainsi qu'une variété d'options de restauration et de vente au détail, ce qui en fera une destination de loisirs de premier plan.

