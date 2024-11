Gameloft for brands dévoile COMBO! Core, la solution ultime pour engager la Génération Z et les Millennials avec la publicité immersive in-game.





PARIS, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Gameloft for brands, leader dans la création d'expériences publicitaires gamifiées pour les marques, dévoile COMBO! Core, une extension du réseau média gaming COMBO! qui permet aux marques d'engager efficacement les core gamers.

La Génération Z, née au début des années 2000, constitue un défi majeur pour les marketeurs, évoluant dans un monde numérique saturé de contenus et de divertissements fragmentés. Toutefois, capter leur intérêt n'est que la première étape : ils sont également moins attentifs ? leur capacité d'attention étant 30 % plus courte que celle de la population générale ? et plus exigeants, s'attendant à ce que les marques respectent leurs valeurs en matière de responsabilité sociale et d'éthique.

Avec COMBO! Core, Gameloft for brands vise à aider les marques à résoudre cette équation complexe en utilisant le gaming comme un espace authentique pour engager les consommateurs de la Génération Z. Avec plus de 82 % d'entre eux jouant régulièrement plus de 7 heures par semaine, les jeux vidéo sont devenus une partie essentielle de leur quotidien.

En termes d'exécution, COMBO! Core comprendra des solutions non intrusives pour les annonceurs, alimentées par la mesure de la visibilité et de l'attention d'IAS (Integral Ad Science), allant des formats IAB aux placements de produits natifs, des parrainages eSport dans des jeux AA & AAA sur PC, console et mobile aux créations d'expérience standalone.

« Après COMBO! Kids et COMBO! Pop, cette nouvelle offre fait de Gameloft for brands le partenaire gaming incontournable pour les marques et agences, reflétant la diversité des joueurs et révélant les vastes opportunités du média », déclare Hugues Ossart, Directeur Marketing Senior chez Gameloft for brands. « En tant que joueur passionné, je suis convaincu que notre double expertise d'éditeur & network est clé pour offrir aux marques des solutions performantes et pertinentes, afin de créer des liens significatifs avec les joueurs sur leur terrain de passion. »

Sous l'égide de COMBO! et de ses trois propositions de valeur distinctes (Kids, Pop et Core), Gameloft for brands renforce sa position de référence en tant que one-stop-shop pour les marques souhaitant exploiter le gaming comme espace d'engagement avec leurs consommateurs.

21 novembre 2024

