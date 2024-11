Investissements Russell Canada et iCapital® lancent une solution mondiale d'infrastructures non cotées à l'intention des investisseurs qualifiés canadiens admissibles





Investissements Russell Canada Limitée (« Investissements Russell ») a annoncé aujourd'hui que les investisseurs qualifiés canadiens admissibles peuvent désormais accéder à un fonds mondial d'infrastructures non cotées grâce à un partenariat avec iCapital Network Canada Ltd. (« iCapital Canada »)1, la plateforme technologique financière mondiale qui facilite l'accès aux investissements alternatifs pour les secteurs de la gestion de patrimoine et d'actifs.

Le Fonds d'infrastructures mondiales privées Investissements Russell S.C.A., SICAV-RAIF (le « Fonds sous-jacent ») est accessible par l'entremise du nouveau Fonds d'infrastructures mondiales privées iCapital Investissements Russell S.E.C. (le « Fonds d'accès »), qui est géré par iCapital Canada. Le Fonds d'accès investira 85 à 90 % dans le fonds sous-jacent établi et 10 à 15 % dans un investissement liquide, tel qu'un compte d'épargne à intérêt élevé, afin de satisfaire aux exigences de rachat.

« Nous constatons une forte demande de solutions de marchés privés de la part des investisseurs fortunés désireux d'atteindre leurs objectifs à long terme, en particulier pour les produits qui offrent un accès à ce qui est traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels », a déclaré Michael Steingold, directeur des marchés privés chez Investissements Russell. « En partenariat avec iCapital, nous sommes ravis de lancer un fonds d'infrastructures non cotées à capital variable au Canada, offrant aux investisseurs qualifiés canadiens admissibles un accès à des gestionnaires de premier plan, assorti d'options de souscription trimestrielle et d'un accès à des liquidités. »

Le fonds sous-jacent adopte une approche d'architecture ouverte activement gérée afin d'investir dans des actifs du monde entier qui fournissent des services essentiels aux communautés et aux entreprises, qui sous-tendent les économies modernes. Le portefeuille de fonds et de co-investissements qui en résulte constitue un point d'accès unique à une répartition diversifiée en matière d'infrastructures. Une telle exposition à des gestionnaires de fonds spécialisés et à des co-investissements dans le domaine de l'infrastructure n'est généralement pas accessible à de nombreux investisseurs particuliers.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Investissements Russell pour offrir aux investisseurs qualifiés canadiens admissibles un accès de premier ordre, simple et transparent aux investissements alternatifs », a déclaré Tom Johnston, directeur général, solutions pour les clients internationaux chez iCapital Canada. « Notre technologie innovante et notre offre de services proposent des capacités d'investissement alternatif de bout en bout, transparentes et sécurisées, qui comprennent la gestion numérique, l'administration, la gestion documentaire, la production de rapports ainsi qu'un ensemble complet de documents éducationnels. »

Le fonds sous-jacent est domicilié au Luxembourg et investit dans des occasions répondant aux besoins de nouvelles solutions d'infrastructure pour satisfaire les exigences sociales et économiques en constante évolution. Il investit actuellement dans des actifs gérés par six gestionnaires d'investissement, couvrant des régions et secteurs ciblés. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux fonds, Investissements Russell continuera de déployer des capitaux dans les actifs actuels et de rechercher de nouvelles occasions de co-investissement.

À propos d'Investissements Russell

Investissements Russell est une société mondiale de solutions d'investissement offrant une large gamme de services aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux investisseurs individuels. La société a 442,5 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2024) pour des clients dans 30 pays. Basée à Seattle, Washington, Investissements Russell possède des bureaux dans 16 centres financiers partout dans le monde, notamment à Toronto, New York, London, Tokyo et Shanghai.

Spécialisée dans les investissements alternatifs depuis de nombreuses années, Investissements Russell gère des portefeuilles de marchés privés depuis 40 ans. La société a lancé son premier fonds immobilier privé ouvert en 1984 et son premier fonds d'infrastructure privée en 2006. La société gère et conseille 114 milliards de dollars américains en investissements alternatifs. Elle surveille actuellement plus de 8 000 produits sur les marchés privés dans le monde entier.

À propos d'iCapital

iCapital alimente le marché mondial des investissements alternatifs, offrant une gamme complète d'outils, de solutions d'entreprise de bout en bout, de capacités de gestion et de distribution des données et un système d'exploitation innovant. iCapital est le partenaire technologique de confiance des conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine, gestionnaires d'actifs, ainsi que d'autres acteurs de cet écosystème. La société offre également un accès, une technologie et une formation inégalés pour intégrer les actifs alternatifs, les investissements structurés (IS) et les rentes dans les stratégies de portefeuille de base de ses clients.

À l'avant-garde de la transformation numérique dans l'investissement alternatif, la plateforme sécurisée d'iCapital fournit un portefeuille complet de capacités de gestion pour la formation, les transactions, les flux de données, l'analyse et le soutien aux clients tout au long du cycle de vie de l'investissement. Avec plus de 200 milliards de dollars2 d'actifs sur la plateforme mondiale, le système d'exploitation d'iCapital automatise et simplifie le processus complexe d'investissement sur les marchés privés, et s'intègre de manière transparente à l'infrastructure et aux outils existants des clients.

iCapital emploie plus de 1 675 personnes et possède 17 bureaux à l'échelle mondiale, ainsi qu'à New York, Greenwich, Zurich, Lisbonne, Londres, Hong Kong, Singapour, Tokyo et Toronto. iCapital a toujours été reconnue pour son innovation exceptionnelle, son leadership dans le secteur de la technologie financière et ses performances, notamment parmi les « Top Fintech Companies » de CNBC World en 2024 et les « Fintech 50 » de Forbes pendant sept années consécutives depuis 2018.

1Un gestionnaire de fonds d'investissement canadien et une filiale du groupe de sociétés iCapital (collectivement « iCapital »).

2En date du 5 novembre 2024

21 novembre 2024

