Appel à tous les Canadiens : Bell, Telus et Rogers doivent mettre fin aux frais d'itinérance hors de prix

TORONTO, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Freedom Mobile a lancé aujourd'hui une campagne nationale sous le thème « #EndOverpricedRoamingFeesNow » afin de mettre un terme aux frais d'itinérance hors de prix qui coûtent aux voyageurs canadiens des millions de dollars annuellement. Cette initiative vise à mobiliser les Canadiennes et les Canadiens et à rallier leurs voix par la signature d'une pétition en ligne pour que cesse cette pratique des grandes entreprises de télécommunications du Canada.

Cette campagne survient alors que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a récemment demandé aux grands fournisseurs de télécommunications de répondre aux préoccupations des consommateurs concernant les frais d'itinérance quotidiens élevés. Malgré la pression croissante afin qu'elles justifient ces frais, Bell, Telus et Rogers défendent leur modèle de tarification actuel comme étant équitable et concurrentiel, sans aucune mention d'éventuelles mesures concrètes pour en accroitre l'abordabilité.

« Lorsque les Canadiennes et les Canadiens voyagent, ils ne devraient pas avoir à choisir entre rester connectés ou vider leur portefeuille, » a déclaré Jean B. Péladeau, vice-président principal marketing chez Freedom Mobile. « Nous croyons que le sans-fil doit être abordable, fiable et sans souci pour tous les voyageurs canadiens. »

En octobre dernier, une enquête du CRTC a révélé que les consommateurs canadiens déboursent jusqu'à 16 $ par jour pour leurs services sans fil lorsqu'ils voyagent à l'étranger, et ce, indépendamment de la réelle utilisation qu'ils en font. Pour une famille moyenne de quatre personnes, une semaine de vacances peut coûter plus de 400 $ en frais d'itinérance, en plus des frais normaux de leurs forfaits mobiles.

Il est temps de faire bouger les choses. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent faire entendre leur voix dès aujourd'hui et contribuer à mettre un frein à cette pratique en signant la pétition #EndOverpricedRoamingFeesNow.

Toutes les informations recueillies dans le cadre de cette campagne seront transmises aux autorités concernées afin qu'elles puissent les intégrer à leurs analyses.

Freedom Mobile Inc. est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 4 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

21 novembre 2024 à 09:00

