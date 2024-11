Avis aux médias - Lock-out au Zoo de Granby : bientôt quatre mois à la rue





GRANBY, QC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Les négociations de l'OSBL du Zoo de Granby avec ses syndiqué-es s'étirent depuis février dernier et une manifestation d'appui des cols bleus de la ville de Granby est organisée demain pour tenter d'accélérer l'arrivée d'un règlement du conflit de travail. Malgré certains progrès récents à la table de négociation, il reste encore plusieurs éléments à régler, notamment des clauses encore inférieures aux autres pour les travailleuses et les travailleurs dans le département des soins aux animaux qui est pourtant névralgique pour le zoo. De nombreux départs de syndiqué-es vers d'autres emplois risquent de nuire à l'expertise du zoo et la situation ne fait qu'empirer chaque semaine.

La question des salaires et les clauses avec une incidence financière ne sont pas non plus réglées. La conciliation avec le ministère du Travail se poursuit à raison de quelques séances par semaine. Les syndiqué-es du zoo sont prêts à rester dehors jusqu'après Noël si une entente satisfaisante n'est pas trouvée.

Quoi :

Rassemblement festif au parc Pelletier

Quand :

Le 21 novembre de 11 h 30 à 13 h

Qui :

Camille de Rome, porte-parole du Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN

Jonathan Roy, président du syndicat

Une cinquantaine de cols bleus membres du Syndicat des employés municipaux de la Ville de Granby (SCFP)

À propos

Le Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN représente notamment 130 salarié-es en lock-out, dont des techniciennes et des techniciens vétérinaires et en soins animaliers, des naturalistes-interprètes, des mécaniciens, des menuisiers ainsi que des membres du personnel administratif du Zoo de Granby. La Fédération du commerce (FC-CSN) compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30?000 membres oeuvrant dans le domaine privé. Pour sa part, le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12?500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

21 novembre 2024 à 08:56

