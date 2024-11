ACEL Power présente des systèmes de propulsion électrique avancés au METSTRADE 2024, apportant des solutions innovantes de hors-bords électriques de grande puissance en Europe





ACEL Power est fier de présenter son Intelligent Electric Series avancée au METS 2024, avec quatre modèles puissants : les nouveaux IE 50 (50 ch), IE 75 (75 ch), IE 150 (150 ch) et IE 250 (250 ch). Actuellement, les modèles 50 ch et 75 ch sont disponibles sur le marché, tandis que les hors-bords haute performance de 150 ch et 250 ch seront commercialisés début 2025. L'équipe d'ACEL Power sera disponible pour répondre aux questions et présenter ces produits au pavillon États-Unis-Canada, stand 01.713, en soulignant comment le système complet de propulsion électrique transforme l'avenir de la navigation de plaisance. Ces moteurs seront également exposés dans la Next Gen Propulsion Zone, dédiée aux avancées les plus récentes en matière de technologie marine durable.

Une conception pour diverses applications

La série de propulsion électrique intelligente d'ACEL Power est conçue pour offrir des performances optimales pour la navigation de plaisance et commerciale. Les moteurs ACEL peuvent atteindre une puissance de pointe jusqu'à 2x la puissance nominale. Le moteur de 150 ch peut atteindre une puissance de pointe de 200 ch, et le moteur de 250 ch atteint une puissance de pointe impressionnante de 350 ch pendant l'accélération. Conçus pour avoir un impact minimal sur l'environnement, les moteurs hors-bord électriques ACEL permettent une navigation plus propre et plus silencieuse, sans compromis sur la puissance ou l'efficacité.

Principales caractéristiques du produit

Système de propulsion électrique innovant : une solution brevetée complète composée d'éléments parfaitement intégrés, notamment un moteur hors-bord, un système de batterie personnalisable, une alimentation électrique intelligente, un accélérateur numérique, un chargeur intelligent, une clé intelligente et un ordinateur de bord doté d'un écran tactile intuitif. Les moteurs IE150 et IE250 sont alimentés par la dernière plateforme 800 V d'ACEL, atteignant une efficacité étonnante de 95,8 % du groupe motopropulseur. Certifié CE, ACEL est prêt à apporter son innovation au marché européen.

Écosystème intelligent intégré : les systèmes de propulsion d'ACEL Power sont dotés de capacités IoT avancées et de diagnostics en temps réel. Ceux-ci permettent aux opérateurs de bateaux de surveiller les performances, d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de réduire les coûts opérationnels. Les principales fonctionnalités logicielles comprennent des mises à jour sans-fil et une surveillance à distance, garantissant un fonctionnement transparent et une efficacité accrue.

Personnalisation : ACEL offre une grande flexibilité avec des options de batteries LFP et semi-solide, répondant à une gamme de besoins des clients. Les fabricants de bateaux peuvent sélectionner un pack de batteries standard ou ajouter des packs supplémentaires pour répondre à des exigences spécifiques en matière d'autonomie et de poids, fournissant ainsi des solutions sur mesure pour diverses applications.

Commentaires du directeur général sur la vision et l'innovation d'ACEL

« Pour ACEL, l'électrification est plus qu'un simple passage du gaz à l'électricité : il s'agit de transformer l'ensemble de l'expérience nautique grâce à la numérisation », déclare Anthony Liu, directeur général et cofondateur. « Notre système de propulsion électrique intelligente marque une avancée significative dans l'intégration matérielle et logicielle, réunissant intelligence, sécurité et durabilité pour répondre aux besoins des plaisanciers modernes.

« Choisir l'électrique avec ACEL Power, c'est opter pour la performance », ajoute Anthony Liu. « Avec 30 % de couple en plus, nos moteurs offrent une accélération quasi instantanée et des vitesses de planification plus rapides, créant une expérience exaltante dès que les plaisanciers appuient sur l'accélérateur. Nous recherchons activement des partenariats avec des fabricants, distributeurs et revendeurs de bateaux pour donner vie à cette vision à l'échelle mondiale. »

ACEL collabore avec les concessionnaires, distributeurs et équipementiers du monde entier pour fournir des solutions personnalisées axées sur la performance, la sécurité et la responsabilité environnementale. Engagé à réimaginer l'expérience de la navigation, ACEL donne la priorité à la sécurité et à l'innovation avec des caractéristiques optionnelles telles que notre capacité de charge rapide en une heure et des protocoles de sécurité avancés qui permettent d'isoler la batterie sans interrompre la fonctionnalité du groupe motopropulseur. Avec ACEL, chaque voyage est amélioré, combinant efficacité, durabilité et un engagement inégalé pour rendre la navigation de plaisance agréable et sans souci.

Retrouvez-nous au METSTRADE 2024

Les visiteurs du salon METSTRADE 2024 sont invités à découvrir les systèmes de propulsion électrique d'avant-garde d'ACEL Power. Arrêtez-vous au pavillon États-Unis-Canada au stand 01.713 ou à la zone Next Gen Propulsion pour explorer la technologie derrière les moteurs innovants de 75 ch et 250 ch d'ACEL. ACEL Power se consacre à l'établissement de nouvelles normes en matière d'efficacité, de performance et de durabilité, ouvrant la voie à une nouvelle ère de solutions électriques pour la navigation de plaisance.

À propos d'ACEL Power

Basé à Vancouver, au Canada, ACEL Power est un fabricant pionnier de systèmes de propulsion hors-bord électriques, leader de l'industrie marine en matière d'innovation et de durabilité. Connue pour avoir lancé les premiers moteurs électriques de 50 et 75 ch produits en série, ACEL Power s'engage à façonner un avenir durable par la création d'un écosystème électrique intelligent. Avec une vision tournée vers l'avenir, ACEL vise à offrir une gamme complète de 1 ch à 650 ch, établissant ainsi de nouvelles références pour la propulsion marine en termes de performance, de sécurité et de longévité. En s'appuyant sur une technologie brevetée et des solutions logicielles intégrées, ACEL Power fait évoluer la navigation de plaisance vers plus de propreté et d'efficacité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.acelpower.com

21 novembre 2024 à 08:55

