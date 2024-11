Découvrez les meilleures offres du Vendredi fou de Tineco sur Amazon Canada pour une nouvelle norme d'excellence en nettoyage





SEATTLE, 21 novembre 2024 /CNW/ - Tineco, un leader mondial de la technologie intelligente de nettoyage domestique, est heureuse d'annoncer sa promotion très attendue du Vendredi fou sur Amazon Canada. À compter du 21 novembre et jusqu'au Vendredi fou du 29 novembre et le Cyberlundi du 2 décembre, les consommateurs canadiens pourront profiter de rabais exclusifs sur les solutions de nettoyage les plus performantes de Tineco. La promotion offre des économies importantes sur les lave-planchers et les aspirateurs novateurs, ce qui donne aux consommateurs l'occasion de découvrir une nouvelle norme en matière de nettoyage domestique.

Produits en vedette de Tineco pour l'événement du Vendredi fou

Cette année, la promotion du Vendredi fou mettra en vedette les modèles les plus populaires de Tineco, chacun offrant une performance exceptionnelle et des fonctions de nettoyage avancées. Voici quelques-uns des produits présentés :

FLOOR ONE S5 BLUE

Le Tineco FLOOR ONE S5 BLUE fait de l'aspiration et du vadrouillage séparés une chose du passé, en combinant les deux fonctions pour un processus de nettoyage sans effort et en une seule étape. Idéal pour les ménages occupés, il est équipé d'une fonction de nettoyage automatique de grande surface.

Offert à 379,99 $ CA (au lieu de 599,99 $ CA), ce modèle est un incontournable pour une routine de nettoyage efficace et transparente.

FLOOR ONE Stretch S6

Grâce à sa conception inclinable à 180°, le FLOOR ONE Stretch S6 offre une manoeuvrabilité inégalée, donnant accès à des zones difficiles d'accès. Ce modèle polyvalent est conçu pour s'attaquer aux dégâts humides et secs avec un nettoyage des bords à trois côtés pour laisser chaque coin sans tache. Le système d'autonettoyage FlashDry assure un appareil propre après chaque utilisation, ce qui améliore sa longévité.

Offert à 549,99 $ CA (au lieu de 799,99 $ CA).

A30S

L'aspirateur-balai Tineco A30S offre 160 W de puissance d'aspiration, capturant la poussière, les débris et les poils d'animaux de compagnie sur les tapis et les planchers de bois franc. Avec une grande poubelle de 1 L, ce modèle minimise les interruptions et offre un temps d'exécution sans fil allant jusqu'à 60 minutes pour le nettoyage à l'échelle de la maison. Doté de la technologie PureCyclone de Tineco et d'un système de filtration en cinq étapes, l'A30S assure une aspiration puissante et sans décoloration et purifie l'air dans votre maison.

Offert à 239,99 $ CA, au lieu de 299,99 $ CA.

PURE ONE Station 5

Conçue pour les grandes maisons et les séances de nettoyage prolongées, la station 5 PURE ONE fournit une puissance d'aspiration de 175 W et une autonomie allant jusqu'à 70 minutes. Son bac à poussière Eco Visual spacieux de 2,5 L simplifie l'élimination, tandis que la station de nettoyage 3 en 1 et son système d'autonettoyage mains libres réduisent les efforts d'entretien. Grâce à la technologie PureCyclone de Tineco et à un système de filtration en cinq étapes, ce modèle garantit une purification optimale de l'air, avec le capteur intelligent iLoop ajustant la puissance d'aspiration en fonction de la détection de la poussière en temps réel.

Offert à 479,99 $ CA (au lieu de 599,99 $ CA).

Carpet One Cruiser

Transformez votre routine de nettoyage des tapis avec le Carpet One Cruiser, doté d'une puissance d'aspiration de 130 W et d'une technologie SmoothPower de 3 niveaux pour une manoeuvrabilité sans effort. Un réservoir d'eau repositionné simplifie la gestion de l'eau, et la fonction PowerDry à haute température (167?/75 C accélère le séchage pour prévenir la moisissure. Le système d'autonettoyage FlashDry prolonge la durée de vie du produit, ce qui permet de garder l'appareil propre et prêt pour chaque utilisation.

Offert exclusivement à 699,99 $ CA, au lieu de 899,99 $ CA.

Rabais exclusifs pour une durée limitée -- Ne manquez pas votre coup!

L'événement du Vendredi fou de Tineco sur Amazon Canada offre aux consommateurs canadiens la possibilité d'améliorer leurs routines de nettoyage grâce à une technologie de pointe à des prix exclusifs. Ces offres sont disponibles du 21 novembre jusqu'au Cyberlundi du 2 décembre. Pour profiter de ces rabais exclusifs, visitez Tineco Amazon Canada et découvrez un nouveau niveau de commodité en matière de nettoyage.

À propos de Tineco

Tineco a été fondée en 1998 avec un aspirateur comme première référence et, en 2019, elle a lancé le tout premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est devenue un leader mondial offrant des appareils intelligents dans toutes les catégories de la maison, y compris les soins au sol, la cuisine et les soins personnels. Tineco se consacre à sa vision de la marque qui consiste à faciliter la vie grâce aux technologies intelligentes et à innover constamment de nouveaux appareils. Pour en savoir plus, visitez le site us.tineco.com .

