Dans un contexte économique et politique mondial complexe, DEKRA maintient son cap

STUTTGART, Allemagne, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DEKRA aborde son centenaire anniversaire sur des bases solides et tourné vers l'avenir : après avoir dépassé pour la première fois de son histoire les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, le plus grand groupe au monde de tests, d'inspection et de certification (TIC) non coté en bourse poursuit sa croissance en 2024. Sur les dix premiers mois de l'année, il a généré un chiffre d'affaires en croissance de près de 5 % ; le coeur des activités de TIC augmente quant à lui de plus de 7 %.

« Nous sommes confiants et nous prévoyons de clore l'année 2024 avec un chiffre d'affaires à nouveau en croissance » déclare Stan Zurkiewicz, CEO and Chairman of the Board of Management of DEKRA e.V. and DEKRA SE. En dépit d'une conjoncture mondiale très complexe ? notamment avec un marché Allemand en récession, pays d'origine de DEKRA, et une pénurie persistante de personnel qualifié en Europe -, tous les secteurs d'activité du groupe ont contribué à ce succès. Seul le segment du travail temporaire enregistre un recul de son chiffre d'affaires, en particulier en Allemagne du fait de la situation économique actuelle, globalement difficile. Stan Zurkiewicz, CEO de DEKRA précise : « Dans ce contexte, nous ressentons les effets de la contraction économique actuelle et de la crise qui touche l'industrie automobile européenne. Nous sommes néanmoins capables de compenser cela par une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 7 % sur notre coeur d'activité et par une forte demande dans de nouveaux domaines d'intervention. »

DEKRA affiche une augmentation de son chiffre d'affaires à un ou deux chiffres pour l'exercice en cours sur le continent Américain (environ 14 %), et d'environ 9% dans les régions North-West Europe et Asie-Pacifique. Sur son marché d'origine, l'Allemagne, DEKRA enregistre 7% de croissance de son activité principale. Cette croissance est également portée par les nouveaux secteurs d'activité stratégiques autour de la mobilité du futur, la durabilité, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.

À l'été prochain, DEKRA célèbrera ses 100 ans. Dans la perspective de cette date symbolique, le groupe prévoit une activité en croissance en 2025, et ce malgré la conjoncture géopolitique et économique incertaine. Pour son centenaire anniversaire, DEKRA s'attend à enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre.

