Première mondiale du Cirque du Soleil ALIZÉtm à Berlin à partir de novembre 2025 au Theater am Potsdamer Platz





Premier spectacle permanent du Cirque du Soleil en Europe

BERLIN, 21 novembre 2024 /CNW/ - Le Cirque du Soleil annonce ALIZÉ, son premier spectacle résident européen, dont la première est prévue en novembre 2025 au Theater am Potsdamer Platz à Berlin. Le nouveau spectacle dépeint un voyage dans l'invisible avec un mélange d'art révolutionnaire et de magie à couper le souffle, dans une aventure qui repousse les limites de l'imagination. Les billets pour cette nouvelle production, présentée et coproduite par Live Nation, sont en vente à partir du 22 novembre 2024 sur berlin.cirquedusoleil.de.

ALIZÉ est la 54e production originale et le premier spectacle résident en Europe du Cirque du Soleil dont les premières tournées ont eu lieu en Allemagne il y a 30 ans. Depuis 1995, une nouvelle ère s'est ouverte avec Saltimbanco, qui compte 16 productions présentées au Grand Chapiteau ou dans les arènes de 16 villes allemandes. Avec son attrait cosmopolite et international, Berlin est l'endroit idéal pour le premier spectacle permanent du Cirque du Soleil présenté dans une métropole européenne.

Dans cette nouvelle création innovante, les protagonistes s'embarquent pour un voyage dans un monde surréaliste. En essayant de révéler l'invisible, ils découvrent la magie qui se cache derrière la réalité. Leur voyage poétique est rempli d'émerveillement et de mystère, invitant le public à les rejoindre dans un monde où l'impossible devient possible. Le Cirque du Soleil ALIZÉ célèbre la magie de l'humanité à travers des performances acrobatiques captivantes et des éléments visuels enchanteurs qui abolissent les frontières entre la réalité et l'imagination.

Le Theater am Potsdamer Platz sera réaménagé pour répondre aux exigences techniques uniques de cette production permanente.

Le premier spectacle permanent du Cirque du Soleil en Europe sera présenté au Theater am Potsdamer Platz à compter de novembre 2025. Les spectacles ont lieu le mercredi à 18h30, le jeudi à 19h30, le vendredi et le samedi à 16h00 et 20h00, le dimanche à 13h00 et 17h00. Il n'y a pas de spectacles les lundis et les mardis. Pour acheter des billets, rendez-vous sur berlin.cirquedusoleil.de.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file mondial du divertissement en direct. S'appuyant sur quatre décennies passées à repousser les frontières de l'imagination, l'entreprise de divertissement artistique apporte son approche créative à une grande variété de formes artistiques telles que les spectacles en direct, les productions multimédias, le contenu de longue durée, la musique, les expériences immersives et les événements spéciaux. Le Groupe Cirque du Soleil célèbre 40 ans de défi à la réalité, de définition du divertissement et d'illumination du monde par l'art et la créativité. Depuis sa création en 1984, plus de 400 millions de personnes ont été inspirées sur 6 continents et dans 86 pays. L'entreprise canadienne emploie aujourd'hui plus de 4 000 personnes, dont 1 200 artistes de plus de 80 nationalités différentes. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, veuillez consulter le site cirquedusoleil.com .

