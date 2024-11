De l'IA à l'optimisation énergétique : Barilla et Plug and Play reconnaissent les startups foodtech les plus innovantes





Barilla et Plug and Play, la plus grande plateforme d'innovation ouverte au monde, ont annoncé les quatre projets lauréats de Good Food Makers, un programme lancé en 2019 dans le but de stimuler le développement de nouvelles solutions alimentaires durables. Les gagnants participeront à un programme de huit semaines, en étroite collaboration avec les dirigeants de Barilla, pour développer et tester de nouvelles technologies, bénéficiant de la vision d'une entreprise qui se consacre à la production d'aliments sains et de haute qualité depuis 147 ans.

Les lauréats des quatre catégories de l'édition 2024 (AI for Consumer Insights, Tasty and Healthy, Energy Shift et Smart Start: Operators Onboarding) sont :

Voxpopme : une startup basée au Royaume-Uni qui révolutionne l'analyse d'avis qualitatifs en utilisant l'intelligence artificielle. La plateforme permet une compréhension rapide et approfondie des opinions des consommateurs, en analysant les données vidéo et textuelles pour mettre en évidence les besoins spécifiques des clients. La plateforme aide les entreprises à créer des produits qui correspondent mieux aux attentes du marché et à établir des relations plus authentiques et personnalisées.

Phynova : également basée du Royaume-Uni, Phynova se concentre sur la puissance des ingrédients naturels pour le bien-être. La société a redécouvert la valeur des plantes comme le mûrier blanc pour le contrôle de la glycémie, offrant des solutions saines visant à la prévention par la nutrition.

Ecop : une entreprise autrichienne qui a développé la pompe à chaleur rotative, une technologie de pointe pour les pompes à chaleur à haute température, optimisant le chauffage dans les processus de production et réduisant considérablement la consommation d'énergie et l'impact environnemental.

Manual.to : basée en Belgique, Manual.to simplifie la formation et les procédures d'entreprise avec une plateforme qui permet la création et le partage d'instructions visuelles, facilitant l'apprentissage et aidant les entreprises à assurer la qualité et la sécurité à chaque étape de la production.

Pour soutenir leur croissance, les quatre startups sélectionnées recevront un montant total de 40 000 ? et la possibilité de collaborer avec Barilla Group à l'avenir, la collaboration avec des entreprises innovantes étant un élément fondamental de l'approche commerciale de Barilla. Grâce à ce programme, une étape importante a été franchie en 2024, lorsque Barilla a achevé la numérisation complète de sa chaîne d'approvisionnement en basilic frais pour Pesto Barilla alla Genovese, garantissant une traçabilité et une efficacité complètes. Le basilic (frais et semi-transformé) utilisé dans le pesto a été le premier au monde à être suivi à l'aide de la technologie blockchain, grâce à la collaboration avec Connecting Food - un lauréat d'une édition précédente de Good Food Makers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 novembre 2024 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :