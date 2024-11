CARB-X accorde un financement supplémentaire à Debiopharm pour la poursuite du développement d'un antibiotique au stade préclinique ciblant les infections à N. Gonorrhoeae résistantes aux médicaments





Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique internationale basée en Suisse, est fière d'annoncer l'extension du financement de la part de Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X), un partenariat mondial à but non lucratif visant à soutenir la recherche et le développement antibactériens à un stade précoce afin de répondre à la menace croissante des bactéries résistantes aux médicaments. Ce financement soutiendra le développement préclinique de Debio 1453, un nouvel antibiotique spécifiquement conçu pour combattre les infections à Neisseria (N.) gonorrhoeae. En accord avec la vision de Debiopharm d'établir un nouveau standard pour le traitement des infections à N. gonorrhoeae en développant des antibiotiques ayant une activité ciblée, tout en évitant une dysbiose du microbiote, les 5,76 millions de dollars américains qui viennent d'être octroyés faciliteront l'avancement de la recherche préclinique essentielle, positionnant Debio 1453 sur la voie d'une progression clinique.

Avec Debio 1453, Debiopharm entend compléter l'arsenal antibiotique actuel par un nouveau traitement potentiellement précieux contre les infections à N. gonorrhoeae, en particulier contre les souches présentant une résistance significative aux traitements existants. Le projet comprend des objectifs cruciaux tels que l'achèvement des volets de pharmacologie et de sécurité non cliniques, la fabrication du principe actif pharmaceutique et du médicament, ainsi que le dépôt d'une première demande d'essai clinique chez l'être humain.

« La menace que représentent les infections résistantes aux antimicrobiens, comme la gonorrhée, ne ralentit pas. C'est pourquoi nous agissons aujourd'hui pour que les patients disposent à l'avenir d'options appropriées », a expliqué Thierry Mauvernay, Président de Debiopharm. « Ce financement de CARB-X est primordial pas uniquement d'un point de vue monétaire, mais également pour l'accompagnement et l'intérêt qui est porté sur la promotion de nouvelles classes d'antibiotiques dans la recherche sur ce nouvel antibactérien conçu pour traiter spécifiquement les infections à N. gonorrhoeae résistantes aux traitements actuels. »

Nous sommes ravis de continuer à soutenir le développement préclinique de Debio 1453 », a déclaré Erin Duffy, PhD, responsable R&D de CARB-X. « Neisseria gonorrhoeae est devenue résistante à toutes les classes d'antibiotiques - et à presque tous les médicaments de ces classes - ce qui représente un risque croissant et important pour la santé publique mondiale. Avec une nouvelle façon de cibler la bactérie et une chimie novatrice pour y parvenir, le produit de Debiopharm a le potentiel d'être une nouvelle thérapie significative pour le traitement de la gonorrhée ».

N. gonorrhoeae est devenue une menace majeure pour la santé publique en raison de sa résistance croissante aux traitements antibiotiques disponibles. En 2020, environ 82,4 millions de nouveaux cas de gonorrhée ont été recensés dans le monde chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, dont 677 769 cas aux États-Unis [1-2]. Cet état de fait souligne le besoin urgent au niveau mondial de nouveaux traitements pour prévenir les complications, telles que les maladies inflammatoires pelviennes, les grossesses extra-utérines, la stérilité et même un risque accru de contracter et de propager des infections à Chlamydia trachomatis et au VIH, qui peuvent survenir si les infections à N. gonorrhoeae ne sont pas traitées [1,3]. La gonorrhée peut être transmise d'une femme enceinte à son enfant, chez qui elle peut provoquer un sepsis et une conjonctivite néonatale qui, non traitée, peut causer une cécité complète [3].

« Le temps presse face aux souches de N. gonorrhoeae résistantes aux médicaments. Aujourd'hui, ces bactéries ont réussi à déjouer presque tous les traitements antibactériens existants, laissant bientôt les médecins désemparés et incapables d'aider leurs patients dans la lutte contre cette superbactérie persistante. Plus que jamais, de nouveaux antibiotiques sont nécessaires pour éviter les graves conséquences de cette infection sur la santé publique. La subvention de CARB-X pour la recherche portant sur Debio 1453 permettra de faire avancer cette nouvelle option potentielle pour les patients », a indiqué Morgane Vanbiervliet, responsable Intelligence de marché dans le domaine des maladies infectieuses chez Debiopharm.

Debio 1453 repose sur un mécanisme d'action unique qui cible l'enzyme FabI, essentielle à la croissance et à la survie de N. gonorrhoeae. Les études présentées au Congrès 2024 de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID) ont montré des indices d'efficacité préclinique encourageants, soulignant le potentiel de Debio 1453 en tant que nouvelle arme puissante dans la lutte contre les souches résistantes de N. gonorrhoeae.

Le financement de CARB-X pour cette recherche est soutenu par des fonds fédéraux du ministère de la santé américain et des services sociaux (HHS) ; Administration for Strategic Preparedness and Response ; Biomedical Advanced Research and Development Authority ; sous le numéro d'accord 75A50122C00028, et par des bourses de Wellcome (WT224842) et du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF). Le contenu de ce communiqué de presse relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas nécessairement le point de vue officiel de CARB-X ou de ses bailleurs de fonds.

À propos de CARB-X

CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) est un partenariat mondial à but non lucratif visant à soutenir la recherche et le développement antibactériens à un stade précoce afin de répondre à la menace croissante des bactéries résistantes aux médicaments. CARB-X soutient les thérapies innovantes, les mesures préventives et les diagnostics rapides. CARB-X est dirigé par l'université de Boston et financé par un consortium de gouvernements et de fondations. CARB-X ne finance que les projets qui ciblent les bactéries résistantes aux médicaments figurant sur la liste des menaces de résistance aux antibiotiques du CDC ou sur la liste des pathogènes bactériens prioritaires publiée par l'OMS, la priorité étant accordée aux pathogènes considérés comme graves ou urgents sur la liste du CDC ou comme critiques ou élevés sur la liste de l'OMS. https://carb-x.org/ | X (anciennement Twitter) @CARB_X

L'engagement de Debiopharm envers les patients

Debiopharm a pour objectif de développer des traitements innovants ciblant de grands besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'oncologie et des infections bactériennes. Dans l'optique de combler le fossé entre les produits issus de découvertes révolutionnaires et leur accès aux patients dans la vie réelle, nous identifions des molécules et technologies à fort potentiel en vue d'une acquisition de licence, nous démontrons cliniquement leur sécurité et leur efficacité, puis nous passons le relais à de grands partenaires de commercialisation pharmaceutique afin qu'un maximum de patients puissent y avoir accès à l'échelle mondiale.

Sources

[1] OMS. « Gonorrhée multirésistante ». 2024

[2] CDC. « CDC's 2022 STI Surveillance Report underscores that STIs must be a public health priority ». 2024

[3] OMS. « Gonorrhée (infection à Neisseria gonorrhoeae) ». 2024

