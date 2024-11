Helly Hansen et The Ocean Race renouvellent leur partenariat pour une extension à long terme





La plus grande marque de voile mondiale sera le partenaire officiel de The Ocean Race pour les 7 prochaines années, couvrant 2 cycles de course consécutifs et commençant avec The Ocean Race Europe en 2025.

OSLO, Norvège, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Helly Hansen, la première marque mondiale de voile à laquelle font confiance les professionnels du monde entier, et The Ocean Race, connue comme le défi par équipe le plus difficile de la voile, sont fiers d'annoncer le renouvellement de leur partenariat de longue date. Avec l'extension du partenariat, Helly Hansen fournira des vêtements de qualité professionnelle à l'ensemble de l'organisation de la course, y compris les partenaires et l'équipe de gestion de la course sur l'eau, pour deux cycles de course consécutifs jusqu'en 2031. Le premier cycle de course comprendra The Ocean Race Europe en 2025, The Ocean Race Atlantic en 2026 et The Ocean Race (autour du monde) en 2027.

Le partenariat entre Helly Hansen et The Ocean Race unit leur passion commune pour le sport, en rassemblant les meilleurs marins du monde et en les mettant à l'épreuve, eux et leur équipement, dans certaines des conditions océaniques les plus extrêmes du monde. Avec un parcours qui fait le tour de la planète et qui emmène les marins et les équipes de la chaleur étouffante des traversées de l'équateur au froid de l'océan Austral en passant par des points de repère emblématiques comme le Cap Horn, The Ocean Race est souvent décrite comme l'événement sportif professionnel par équipe le plus long et le plus difficile au monde.

Helly Hansen et The Ocean Race partagent également le même engagement en matière de durabilité et de respect et de protection de l'environnement. Au fur et à mesure que le partenariat progresse, Helly Hansen continuera à soutenir le programme Racing with Purpose de The Ocean Race, une plateforme qui utilise le pouvoir unificateur du sport pour éduquer, inspirer et accélérer l'action en faveur d'un océan plus sain.

« C'est un plaisir d'accueillir à nouveau Helly Hansen en tant que partenaire officiel pour les vêtements », a déclaré Richard Brisius, président de la course The Ocean Race. « Il est toujours gratifiant de s'engager dans une aventure à long terme avec un partenaire de confiance. Helly Hansen partage non seulement notre engagement à faire progresser le sport de la voile par le biais de l'engagement et de l'innovation, mais la marque partage également notre mission de protection et de restauration de la santé des océans. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec Helly Hansen pour inspirer nos fans grâce à la puissance du sport de classe mondiale ».

Avec près de 150 ans de connaissances, d'expérience et d'expertise dans la création de vêtements performants, Helly Hansen a développé des partenariats durables avec les meilleurs athlètes de la voile, y compris des équipes qui ont participé et gagné la course The Ocean Race. Décrite comme l'ultime marathon océanique, The Ocean Race est une aventure exigeante qui se déroule 24 heures sur 24 dans les eaux les plus difficiles du monde, ce qui en fait un environnement idéal pour mettre à l'épreuve du matériel de qualité professionnelle.

« Nous sommes ravis d'étendre et de renforcer notre partenariat avec The Ocean Race, une organisation qui partage notre passion pour la voile, notre dévouement à l'innovation et notre engagement à respecter et à protéger l'environnement », a déclaré Carrie Ask, PDG de Helly Hansen. « Nous pensons que The Ocean Race n'est pas seulement l'événement sportif par équipe le plus difficile, c'est aussi le laboratoire d'essai le plus difficile au monde pour nos vêtements, ce qui alimente notre innovation et le développement de nouveaux produits. Nous sommes impatients de nous engager activement auprès des communautés de navigateurs du monde entier, de sensibiliser à la santé des océans et d'inciter à l'action ».

La course océanique entre dans une nouvelle ère, « toujours active », avec des initiatives continues sur la santé des océans et deux courses supplémentaires - The Ocean Race Europe (2025) et The Ocean Race Atlantic (2026) - en vue de l'événement principal, emblématique, autour du monde - The Ocean Race 2027, dont le départ est prévu d'Alicante, en Espagne, en janvier 2027 et l'arrivée à AMAALA, dans la mer Rouge, six mois plus tard. Chacun de ces événements met en scène des femmes et des hommes qui courent ensemble dans la classe IMOCA à foils, où l'innovation et la technologie se combinent pour produire des performances record.

Dans le cadre de ce partenariat, Helly Hansen lancera une collection officielle de produits dérivés, qui sera disponible pour les fans de la course à la fois en ligne et dans l'Ocean Live Park, les villages-étapes internationaux de la course, à commencer par The Ocean Race Europe en 2025.

Pour rester informé sur le partenariat entre Helly Hansen et The Ocean Race, visitez le site hellyhansen.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=zFGsh-GmQ6s

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564442/Helly_Hansen_Ocean_Race.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564443/Helly_Hansen_Ocean_Race_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564444/Helly_Hansen_Ocean_Race_3.jpg

21 novembre 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :