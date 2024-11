Plusgrade et Flying Blue lancent le service « S'abonner aux Miles », pour un accès aux primes de voyage plus facile que jamais





Le nouveau service par abonnement permet aux membres Flying Blue de gagner automatiquement des Miles tous les mois, à partir de 28 ? par mois.

Les membres reçoivent des Miles garantis et de meilleurs taux

Le programme simplifie l'accès aux primes de voyage, depuis les vacances de rêve jusqu'aux surclassements en classe affaires

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Plusgrade , chef de file mondial en produits de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, annonce aujourd'hui un partenariat élargi avec Flying Blue, le programme de fidélité d'Air France et de KLM, pour lancer « S'abonner aux Miles », un service novateur qui transforme la façon d'accumuler des Miles pour les membres. Cette nouvelle offre permet aux membres d'augmenter régulièrement leur solde de Miles par un simple abonnement mensuel, et de gagner des primes de voyage plus facilement que jamais.

Le nouveau service d'abonnement de Flying Blue offre plusieurs avantages clés aux membres :

Dépôts mensuels automatiques de Miles directement sur le compte des membres

Choix de quatre formules flexibles : de base, intelligente, avancée ou complète

Taux sur les Miles les plus avantageux du marché

Un moyen simple d'épargner pour des voyages potentiels

Les membres peuvent utiliser leur solde de Miles croissant pour profiter de toute une gamme de primes de voyage : vols vers des destinations de rêve, surclassement en classe affaires, séjours dans des hôtels partenaires, et bien plus. L'abonnement garantit des Miles accumulés en continu, permettant aux membres d'atteindre leurs objectifs de voyage plus rapidement et de manière plus prévisible.

« Élargir notre partenariat avec Flying Blue marque une évolution prometteuse dans la manière dont les membres peuvent s'engager dans leur programme de fidélité, explique Ken Harris, fondateur et directeur général de Plusgrade. Le service "S'abonner aux Miles" permet de gagner des Miles plus facilement et améliore la prévisibilité, aide les membres à concrétiser leurs projets de voyage et génère des revenus auxiliaires durables pour notre partenaire. »

« Avec "S'abonner aux Miles", il est plus facile que jamais pour nos membres d'augmenter leur solde de Miles et de réaliser leurs projets de voyage, ajoute Benjamin Lipsey, Vice-président principal, Fidélisation des clients, et président de Flying Blue chez Air France et KLM. Cette approche novatrice par abonnement reflète notre engagement à fournir des avantages concrets et utiles qui améliorent l'expérience de voyage de nos membres. En nous associant à Plusgrade, nous assurons à nos membres l'accès à un moyen fluide et efficace de gagner des Miles. »

Pour en savoir plus sur le service d'abonnement Flying Blue et ses avantages, consultez le site https://login.flyingblue.com/login/otp.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de pointe. Plus de 200 compagnies aériennes, hôteliers, croisiéristes, sociétés de transport ferroviaire de voyageurs et compagnies de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes grâce à des expériences client incroyables. En tant que source de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers. Plusgrade, fondée en 2009, a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Plusgrade.com .

À propos de Flying Blue



Flying Blue est le programme de fidélité du Groupe Air France-KLM. Créé en 2005, il compte aujourd'hui plus de 24 millions de membres dans le monde, qui profitent de toute une gamme de récompenses et d'avantages, et peuvent gagner et dépenser des Miles auprès de nombreuses compagnies aériennes et de partenaires commerciaux et financiers. Flying Blue a pour mission d'accompagner ses membres lors de chaque voyage, jour après jour. Que les membres explorent le coin de leur rue ou les quatre coins du monde, Flying Blue est là pour transformer chacun de ces moments en souvenirs inoubliables.

