Invitation aux médias - Séance d'information sur le projet de modernisation du cadre réglementaire des zones inondables

ACEL Power est fier de présenter son Intelligent Electric Series avancée au METS 2024, avec quatre modèles puissants : les nouveaux IE 50 (50 ch), IE 75 (75 ch), IE 150 (150 ch) et IE 250 (250 ch). Actuellement, les modèles 50 ch et 75 ch sont...

DEKRA aborde son centenaire anniversaire sur des bases solides et tourné vers l'avenir : après avoir dépassé pour la première fois de son histoire les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, le plus grand groupe au monde de tests,...

Pour la quatrième année consécutive, Nespresso Canada s'associe à Arbres Canada, le plus important organisme de bienfaisance voué à la plantation d'arbres au pays, afin de participer au verdissement national et d'agir contre les changements...