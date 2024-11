AVIS AUX MÉDIAS - Maîtrisez vos finances pour des Fêtes sans stress!





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - À l'approche du Vendredi fou et de la période des Fêtes, Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton spécialisée en redressement financier et insolvabilité, tient à réitérer l'importance de préparer et de respecter son budget pour éviter le surendettement durant cette période de consommation et de célébrations.

Maintenez votre stabilité financière durant les Fêtes

Afin d'éviter l'insomnie financière et profiter pleinement de la période des Fêtes - un moment de l'année où les émotions prennent souvent le dessus sur la raison financière -, nombreux Québécois ont intérêt à consommer en respectant leur budget.

Selon les dernières données disponibles sur l'insolvabilité au Québec, le nombre de dossiers d'insolvabilité des consommateurs a augmenté de 15,9 % en moyenne entre janvier et septembre 2024 par rapport à la même période l'an dernier. En septembre 2024 seulement, cette hausse a atteint 8 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Considérant le contexte économique difficile et encore incertain, notamment avec une hausse moyenne des dossiers d'insolvabilité des entreprises de 47,7 % en 2024, par rapport aux neuf mêmes premiers mois de 2023, les consommateurs doivent faire preuve de prudence avec leurs finances.

Pour aider des consommateurs à ne pas aggraver une situation financière déjà fragile, Raymond Chabot propose une calculatrice budgétaire, un outil simple d'utilisation disponible sur son site web. Cette calculatrice peut être aussi associée à l'outil de bilan de santé financière, également accessible en ligne.

En plus d'une bonne planification budgétaire, Raymond Chabot rappelle quelques astuces pour une meilleure consommation au cours de cette période : cinq grands conseils pour bien préparer les Fêtes sans trop nuire à son portefeuille.

Pour informer vos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et explorer les moyens de préparer cette période stressante pour de nombreux ménages, vous êtes invité à communiquer avec Gaëlle Fontaine, conseillère en Communications et Affaires publiques à [email protected] ou au 438-349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de votre région.

