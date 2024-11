PortsToronto établit un partenariat avec Plug and Play - un chef de file mondial dans le domaine de l'innovation - afin d'accélérer l'innovation au sein de ses unités opérationnelles, notamment à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto





TORONTO, le 21 nov. 2024 /CNW/ - PortsToronto annonce l'établissement d'un nouveau partenariat stratégique avec Plug and Play, une plateforme d'innovation mondiale de premier plan basé dans la Silicon Valley, dans le but de favoriser la mise en place de solutions numériques de pointe et d'accélérer l'innovation à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, au Port de Toronto et au sein des autres unités opérationnelles que possède PortsToronto dans le secteur riverain torontois.

Ce partenariat permettra à PortsToronto de puiser dans les ressources mises à sa disposition par Plug and Play afin de mener à bien sa transformation numérique, de tisser des liens avec des chefs de file mondiaux du milieu de la technologie, et d'échanger avec d'autres organismes au sujet des meilleures pratiques novatrices, tout cela dans le but de proposer des solutions audacieuses visant à accroître la connectivité, la commodité et les possibilités économiques.

« PortsToronto possède et exploite le Port de Toronto depuis plus de 100 ans et l'Aéroport Billy Bishop de Toronto depuis 85 ans : cela fait donc longtemps qu'elle mène ses activités dans un esprit d'innovation et d'optimisation », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « En unissant nos forces avec celles de Plug and Play, nous espérons développer cet esprit d'innovation au profit de nos passagers, de nos partenaires commerciaux et d'autres intervenants. Nous ne sommes qu'aux premiers stades de ce processus accéléré d'innovation et de numérisation, mais nous espérons proposer des solutions à court et long terme qui permettront d'améliorer l'expérience de voyage de nos passagers, d'exploiter le port plus efficacement de façon à améliorer la circulation des marchandises, et d'asseoir la réputation mondiale de Toronto en tant que centre de technologie et d'innovation. »

« Plug and Play a établi des partenariats avec des organisations de divers secteurs au Canada, notamment la Banque TD, Visa et WestJet, et a fait ses preuves en matière d'identification et de gestion des innovations qui transforment les entreprises et génèrent un avantage concurrentiel », a poursuivi M. Steenstra. « Nous sommes impatients de commencer à travailler avec Plug and Play en vue de concrétiser la vision du "transport réinventé" développée par PortsToronto. »

« Nous sommes ravis d'aider PortsToronto à accélérer sa transformation numérique et sa feuille de route d'innovation. La vision actuelle de l'équipe de direction s'aligne parfaitement sur la mission de Plug and Play : aider plus de 650 entreprises avant-gardistes à devenir plus innovantes et plus centrées sur le numérique. Les domaines d'intérêt initiaux du partenariat comprendront, sans s'y limiter, les formes de transport multimodales, la durabilité et l'expérience des passagers à l'aéroport Billy Bishop de Toronto », a déclaré Amir Amidi, associé directeur de Plug and Play.

Pour en savoir plus sur Plug and Play Travel & Hospitality, visitez https://www.plugandplaytechcenter.com/industries/travel-and-hospitality.

À propos de PortsToronto

Voilà maintenant plus de 100 ans que PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la connectivité et de stimuler la croissance économique de la ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui accueille chaque année près de 2 millions de passagers; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le Port de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes et viables, et a investi depuis 2009 plus de 28 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.portstoronto.com/accueil.aspx

À propos de Plug and Play

Plug and Play est la plateforme d'innovation de premier plan qui met en relation entreprises en démarrage, corporations, sociétés de capital-risque, universités et organismes gouvernementaux. Nous sommes basés dans la Silicon Valley et présents en plus de 60 endroits sur cinq continents. Nous proposons des programmes d'innovation pour les entreprises et accompagnons nos partenaires dans chaque étape de leur démarche d'innovation, de la formation à la réalisation. Nous mettons également sur pied des programmes d'accélération de démarrage et avons créé notre propre fonds de capital-risque en vue de stimuler l'innovation dans plusieurs secteurs au sein desquels nous avons investi dans des centaines d'entreprises prospères comme Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal et Rappi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site (en anglais) https://www.plugandplaytechcenter.com/

SOURCE PortsToronto

21 novembre 2024 à 07:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :