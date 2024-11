Conflit de travail à Postes Canada - Les chèques émis par le gouvernement du Québec sont distribués dans les bureaux de Services Québec

La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un nouvel audit de performance sur les contributions aux fins de parcs et d'espaces verts. La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme autorise les municipalités à exiger des promoteurs...

Sous le patronage et en présence de Son Excellence Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, la cérémonie de pose de la première pierre de Land of Legends Qatar a eu lieu aujourd'hui,...