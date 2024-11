Close Brothers Asset Management s'associe à Objectway pour stimuler la croissance et l'innovation





CBAM, l'une des principales sociétés britanniques spécialisées dans la gestion d'investissements et la planification financière avec plus de 20 milliards GBP d'actifs sous gestion, a choisi Objectway pour soutenir sa stratégie de croissance et améliorer son offre, visant à devenir le meilleur endroit au Royaume-Uni pour les professionnels de la gestion de patrimoine et leurs clients.

« Les facteurs clés dans la sélection d'Objectway ont été sa capacité de front office complète et sophistiquée, associée à sa feuille de route axée sur l'innovation et sur l'avenir, qui démontre son engagement à améliorer continuellement le produit pour tous les clients », a déclaré Gregg Clarke, directeur de l'exploitation chez CBAM.

L'adoption de la solution avancée de gestion de portefeuille d'Objectway représente une étape importante de la transformation numérique de CBAM. La solution améliorera les fonctionnalités à la disposition de CBAM, permettant une conformité proactive, une gestion efficace des risques, des pratiques de négociation évolutives, des rendements optimisés et une cohérence dans la production de rapports de performance pour les clients. En tirant parti de l'expérience utilisateur de premier ordre d'Objectway, CBAM va également pouvoir bénéficier d'une amélioration de l'efficacité du front-office, ce qui permettra aux gestionnaires d'investissement de se concentrer davantage sur l'efficacité et la gestion des relations avec la clientèle.

Le Dr Alexander Cassar, PDG d'Objectway Royaume-Uni, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis de travailler avec Gregg Clarke et son équipe chez Close Brothers Asset Management à l'heure où ils se lancent dans cette ambitieuse transformation numérique. Cette collaboration souligne l'engagement d'Objectway à stimuler la croissance de notre industrie en fournissant des solutions adaptables et évolutives qui répondent aux demandes changeantes du marché et établissent de nouvelles normes en matière d'excellence du service à la clientèle. »

De récentes données sectorielles soulignent le rôle essentiel que jouent les solutions modernes de gestion de portefeuille dans l'amélioration de la productivité et de l'efficacité opérationnelle. Les gestionnaires de patrimoine et d'actifs peuvent s'attendre à une augmentation de 65 % de leur productivité et à une meilleure gestion de la conformité en adoptant ces solutions, grâce à quoi ils auront la possibilité de passer d'interactions transactionnelles à des partenariats à vie avec leurs clients.

La solution va être proposée sous la forme d'une plateforme évolutive en tant que service, assurant des opérations rationalisées et des capacités de croissance robustes. Grâce à son architecture ouverte et à sa souplesse, la solution d'Objectway va permettre à CBAM de personnaliser et d'adapter ses services en fonction de l'évolution des besoins de sa clientèle, et par là même de renforcer son engagement à répondre aux demandes changeantes de ses clients dans un marché qui évolue rapidement.

21 novembre 2024 à 06:05

