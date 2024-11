H.I.G. Capital annonce la vente de Deenova S.r.l.





MILAN, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 66 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'une société affiliée a signé un accord définitif pour vendre la société de son portefeuille, Deenova S.r.l. (« Deenova » ou la « Société »), une société italienne leader dans le domaine de la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans les hôpitaux européens. La société est rachetée par Equiter Infrastructure II, un fonds géré par Ersel Asset Management SGR, et Amundi Private Equity Italia (« APEI »), en partenariat avec le fondateur de Deenova, Sergio Giglio. La clôture de la transaction est sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

Depuis 2004, Deenova fournit aux hôpitaux des services à valeur ajoutée en matière d'automatisation et de traçabilité en concevant, en mettant en oeuvre et en exploitant des systèmes de distribution automatique et de suivi des médicaments et des dispositifs médicaux. Deenova est un partenaire à long terme pour les hôpitaux, mettant en oeuvre des systèmes entièrement intégrés à l'infrastructure hospitalière et garantissant des avantages significatifs en termes de sécurité des patients, de réduction des coûts et d'optimisation des processus.

Depuis son investissement initial, H.I.G. a soutenu la croissance internationale de Deenova par des acquisitions stratégiques et le renforcement de son équipe de direction. L'entreprise est devenue un leader du secteur dans toute l'Europe, avec une présence actuelle dans environ 100 hôpitaux en Italie, en France, au Royaume-Uni, à Malte, en Allemagne, en Espagne et en Pologne.

Raffaele Legnani, directeur général et responsable de H.I.G. en Italie, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir soutenu la stratégie de croissance de Deenova, permettant à la société de devenir un leader européen dans le domaine de la traçabilité et de la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux. Nous sommes également fiers d'avoir positionné Deenova en vue d'une croissance future significative et continue, ainsi que du rendement obtenu par nos investisseurs dans le cadre de cette opération. »

Giorgio Pavesi, PDG de Deenova, ajoute : « Le partenariat avec H.I.G. a été fondamental pour accélérer le développement international de Deenova à travers des initiatives de croissance organique et inorganique. Par conséquent, l'entreprise est aujourd'hui un leader dans le secteur de référence pour l'excellence des services offerts aux hôpitaux européens. »

À propos de Deenova S.r.l.

Deenova est active depuis 2004 dans la fourniture de services d'automatisation et de traçabilité à haute valeur ajoutée pour les hôpitaux italiens, où elle conçoit, met en oeuvre et exploite des systèmes de distribution automatique et de suivi pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Les solutions technologiques de Deenova sont en mesure de garantir aux hôpitaux des avantages significatifs en termes de sécurité des patients, de réduction des coûts et d'optimisation des processus. À ce jour, les systèmes de Deenova sont présents dans une centaine d'hôpitaux en Italie, en France, au Royaume-Uni, à Malte, en Allemagne, en Espagne et en Pologne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Deenova deenova.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif, avec 66 milliards de dollars de capitaux sous gestion.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de bureaux internationaux affiliés à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, la société H.I.G. se spécialise dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur de l'infrastructure.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi dans, et géré, plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du H.I.G. à l'adresse suivante : hig.com.

*Chiffre basé sur le total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.

