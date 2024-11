Violence judiciaire envers les femmes : pour que la justice soit un outil de protection, et non de contrôle





MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF) lance une campagne essentielle visant un phénomène méconnu du grand public mais dévastateur : la violence judiciaire envers les femmes. Des outils numériques et imprimés de sensibilisation sur le sujet seront disponibles à partir du 25 novembre, en plus d'une capsule inédite sur le site de la FMHF.

Un enjeu invisible mais dévastateur

La violence judiciaire est une forme de violence qui se produit lorsqu'une personne exerce un contrôle sur l'autre à travers l'utilisation, à mauvais escient, du système judiciaire : violations d'une ordonnance de protection, procédures judiciaires abusives, dépôt de fausses accusations, etc. Elle désigne également les actions ou pratiques du système judiciaire qui causent des préjudices, des injustices ou des violations des droits fondamentaux.

« Trop souvent, les femmes que nos maisons d'hébergement membres accompagnent se retrouvent prises dans un cycle infernal de procédures judiciaires qui les maintiennent sous l'emprise de leur agresseur, même après avoir quitté la relation. Il est urgent de mettre en lumière cette violence et d'agir. » - Manon Monastesse, directrice générale de la FMHF

Pourquoi en parler maintenant ?

Alors que les procédures judiciaires deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, la violence judiciaire demeure une arme puissante et sous-estimée dans les mains des agresseurs. La FMHF souhaite mobiliser l'opinion publique et les décideurs et décideuses pour permettre que la justice soit un outil de protection, et non de contrôle.

Afin de clôturer la campagne, une midi-conférence sur le thème sera organisée.

Les détails de l'événement :

Date : Vendredi 6 décembre 2024

Heure : 12 h à 13 h

Lieu : En ligne, https://www.eventbrite.ca/e/billets-midi-conference-violence-judiciaire-et-femmes-violentees-1044380940507

Cette conférence gratuite réunira :

Me Marilyn Coupienne, LL.B, LL.M, conseillère juridique à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et chargée de cours au Département des sciences juridiques à l'Université du Québec à Montréal.

Rebecca Denney , juriste et diplômée d'une maîtrise en criminologie et droits des victimes. Elle oeuvre principalement dans le domaine de l'aide aux victimes d'actes criminels et dans l'intervention auprès des femmes victimes de violences depuis 12 ans. Elle travaille en maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence depuis 11 ans comme intervenante au soutien juridique.

, juriste et diplômée d'une maîtrise en criminologie et droits des victimes. Elle oeuvre principalement dans le domaine de l'aide aux victimes d'actes criminels et dans l'intervention auprès des femmes victimes de violences depuis 12 ans. Elle travaille en maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence depuis 11 ans comme intervenante au soutien juridique. Une victime qui partagera son expérience. Sa riche expérience permettra notamment de briser le silence vis-à-vis de la revictimisation des femmes violentées.

Appel à l'action médiatique

La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes invite les médias à couvrir cet événement et à approfondir cet enjeu à travers des entrevues avec :

Manon Monastesse , directrice générale de la FMHF depuis 18 ans

, directrice générale de la FMHF depuis 18 ans Elisabeth Viens Brouillard , conseillère en communication à la FMHF et co-organisatrice de l'événement.

Ensemble, faisons de la justice un allié pour les femmes. Cette campagne est financée par le Secrétariat à la condition féminine.

21 novembre 2024 à 06:00

