La 2e China Marine Equipment Expo 2024 s'est Achevée avec Succès





Le 18 novembre, la deuxième édition de la China Marine Equipment Expo (CMEE ou Exposition Chinoise des Équipements Maritimes) s'est clôturée à Fuzhou, Fujian, pour une durée de quatre jours. Cette exposition, qui s'étend sur 100 000 mètres carrés, a rassemblé 752 exposants et attiré quelque 220 000 visiteurs, dont environ 7 500 acheteurs professionnels (plus de 600 internationaux), et a accueilli plus de 30 conférences professionnelles, forums, événements de mise en relation d'affaires et activités de vulgarisation scientifique.

Principales Tendances Technologiques

À titre d'exposition de référence de l'industrie maritime, le CMEE a permis de présenter les innovations de pointe de 752 entreprises et institutions de premier plan, dont Shell, Wärtsilä, Accelleron, Kongsberg, Burckhardt, PetroChina, BYD, CATL, l'Université Jiao Tong de Shanghai et l'Académie des sciences de Chine. Les visiteurs ont pu découvrir plus de 7 000 technologies et produits de pointe dans des secteurs tels que l'exploration pétrolière et gazière, les carburants alternatifs, les systèmes de propulsion, les matériaux de coque avancés, la communication sous-marine, les robots sous-marins et les systèmes marins intelligents, ce qui leur a permis d'avoir un aperçu inégalé des tendances du secteur.

Marketing Précis et Coopération Commerciale

Les acquéreurs professionnels des groupes maritimes, des armateurs et des services maritimes ont enregistré des résultats significatifs. Parmi les faits marquants, on peut citer la lettre d'intention de Mawei Shipbuilding avec COSCO Shipping Hong Kong pour 15 barges autopropulsées et l'accord de Fujian Lixin Ship Engineering avec Green Era Shipping pour 12 vraquiers. En quatre jours, le total des transactions signées a atteint 48 milliards de RMB.

Penser Grand, Entreprenez Plus Grand

Durant l'exposition, 200 professionnels de l'industrie ont été invités à échanger et à discuter sur plus de 30 conférences et forums, portant sur des sujets tels que le développement durable dans l'industrie de la construction navale (dite ESG), la cybersécurité maritime, le développement d'une industrie océanique intelligente, les matériaux durables, la gestion de l'énergie dans la construction navale, et les nouvelles technologies et matériaux pour le revêtement et le soudage des navires.

Points Clés de l'Exposition

Le CMEE a accueilli des activités telles que le lancement de nouveaux produits, la promotion de la coopération industrielle et des concours, notamment le Fujian Universities Intelligent Marine Equipment Design Competition (Concours de Conception d'Équipements Maritimes Intelligents des Universités de Fujian) et l'annonce du 2025 SeaPerch International Youth Robotics Challenge (Défi de Robotique International pour la Jeunesse de SeaPerch). Quatre grands prix, dont "Top 10 International Cooperation" (Les 10 meilleurs de la coopération internationale) et "Top 10 Technological Innovation", (Les 10 meilleurs de l'innovation technologique) ont été décernés à 40 entreprises, renforçant ainsi l'influence de leur marque.

La China Marine Equipment Expo reste engagée dans la promotion d'un développement plus durable et plus intelligent de l'industrie des équipements marins, dans le but d'apporter une contribution encore plus importante à la croissance de l'économie maritime mondiale.

21 novembre 2024 à 01:10

