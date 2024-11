Telness Tech entre en partenariat avec Lebara pour lancer un nouvel opérateur mobile au Nigeria





Telness Tech, l'un des principaux fournisseurs de technologies de télécommunications, s'associe à VAS2Nets et Lebara pour lancer un nouvel opérateur de réseau mobile virtuel (ORMV) au Nigeria. L'initiative introduira un service destiné au marché des télécoms en croissance rapide au Nigeria. L'opérateur sera alimenté par les logiciels et l'expérience client inégalée Telness Tech, tout en apportant Lebara, une marque de télécommunications reconnue à l'échelle internationale, à une région entièrement nouvelle et à un marché en expansion.

Dans ce partenariat ambitieux, plusieurs entreprises internationales de télécommunications ont uni leurs forces pour rendre cette entreprise possible.

Lebara est l'un des ORMV les plus reconnus au monde, avec des activités directes sur cinq marchés européens et des licences de marque dans cinq autres pays, incluant désormais le Nigeria. La plateforme entièrement automatisée de Telness Tech rationalisera et automatisera le nouvel opérateur, permettant ainsi une expérience client de premier plan dans l'industrie. Processcom jouera également un rôle clé en fournissant l'infrastructure de base mobile nécessaire à la fonctionnalité du réseau. Vas2Nets agira comme partenaire principal, coordonnant toutes les entreprises internationales dans cette initiative commune.

Martina Klingvall, CEO et fondatrice de Telness Tech, fait part de son enthousiasme à l'égard de cette collaboration : « Ce partenariat international nous permet d'apporter notre technologie de télécommunication de pointe au Nigeria et constitue une étape importante dans l'expansion internationale rapide de Telness Tech, à la suite de notre récente entrée sur le marché américain. Permettre à une marque aussi largement reconnue que Lebara d'entrer à nouveau sur un autre marché, en s'appuyant sur notre technologie de pointe et sur l'expertise locale de VAS2Nets, apportera un service de classe mondiale à la population numérique du Nigeria. »

L'accord de plusieurs millions de dollars s'étend sur plusieurs années et comprend le lancement de services mobiles pré et postpayés, avec des solutions PBX planifiées. Telness Tech fournira les plateformes critiques OSS et BSS, assurant une gestion et des opérations fluides de la clientèle. VAS2Nets, le partenaire principal, sera le fer de lance du lancement de ce nouvel opérateur, qui ambitionne de devenir l'un des premiers nouveaux opérateurs mobiles à entrer en service au Nigeria.

Teniola Stuffman, directrice exécutive du développement commercial du groupe Vas2Nets, souligne l'importance de la collaboration :

« Ce projet nous permet d'offrir aux Nigérians un service mobile abordable et de haute qualité grâce à l'expertise combinée de VAS2Nets, de Telness Tech, de Lebara et de Processcom. Il nous permet de créer l'un des premiers opérateurs mobiles au Nigeria depuis des années, avec la meilleure technologie et les meilleures offres en prime. Nous sommes très fiers de diriger cette initiative commune. »

Daniel Upson, directeur de partenariats chez Lebara, déclare : « Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de combiner toutes ces capacités entre notre marque, la technologie de Telness Tech et l'expertise locale de VAS2Net. Je pense que nous offrirons une expérience de classe mondiale aux consommateurs mobiles au Nigeria. »

À propos de Telness Tech

Telness Tech est une société de logiciels internationale derrière Telness, l'opérateur de téléphonie mobile numérique le mieux noté en Europe (4,9/5 sur Trustpilot) et créé en 2016. Telness Tech permet aux opérateurs mobiles basés sur le cloud et aux autres entreprises de télécommunications de lancer des solutions entièrement numériques centrées sur l'utilisateur qui maximisent la satisfaction des clients et minimisent les coûts grâce à une automatisation complète.

À propos de VAS2Nets

Vas2Nets est un fournisseur de solutions technologiques au Nigeria, axé sur la fourniture de services de télécommunications de haute qualité qui répondent à l'économie numérique croissante en Afrique de l'Ouest. La société fournit un guichet unique, aux particuliers et aux entreprises, pour répondre à tous leurs besoins en services numériques mobiles et en services bancaires numériques. VAS2Nets s'appuie sur sa technologie, son expertise, ses licences et ses partenaires pour fournir des solutions mobiles et numériques innovantes.

À propos de Lebara

Lebara est une marque de télécommunications internationale de premier plan connue pour fournir des services mobiles abordables et fiables à diverses communautés à travers le monde. Depuis sa création, Lebara a grandi pour servir des millions de clients dans plusieurs pays, y compris le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Grâce à des partenariats stratégiques d'octroi de licences de marque, Lebara se développe sur les marchés émergents, dans le but de combler la fracture numérique et de connecter les gens à l'échelle mondiale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 novembre 2024 à 00:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :