OLYBET S'ASSOCIE À WST





Le site sera désormais le partenaire officiel de l' Europe pour les paris

Partenaire officiel du Masters

Jack Lisowski sera l'ambassadeur de la marque

TALLINN, Estonie, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- OlyBet est heureux d'annoncer un accord avec le World Snooker Tour (WST), la maison des meilleurs joueurs et tournois de snooker du monde, qui fait partie du groupe Matchroom Sport.

OlyBet sera désormais le partenaire officiel européen de WST, ainsi que le partenaire officiel de l'un des événements les plus importants du circuit, The Masters, qui se tiendra en janvier de l'année prochaine au célèbre Alexandra Palace de Londres. OlyBet collaborera avec WST pour présenter le meilleur de la compétition professionnelle, des fans passionnés de snooker et de ses joueurs de classe mondiale.

"Le partenariat avec WST rapprochera les communautés d'OlyBet de l'excitation, de l'histoire et de la personnalité du snooker de classe mondiale. OlyBet est connu pour ses activations grandioses, son accès direct et ses moments mémorables dans le domaine du sport. La WST captive sa base traditionnelle et inspire une nouvelle génération de fans grâce aux meilleurs professionnels et personnalités du monde. Ce partenariat sera passionnant", a déclaré Corey Plummer, président-directeur général du groupe OlyBet.

Dans le cadre de ce partenariat, Jack Lisowski, l'un des compétiteurs les plus charismatiques et les plus habiles de la WST, deviendra l'ambassadeur de la marque OlyBet. L'ancien Rookie Of The Year sera le visage du partenariat sur les chaînes d'OlyBet et participera à plusieurs projets de contenu en lien avec le tour.

Peter Wright, directeur commercial de WST, a déclaré : "C'est passionnant de faire équipe pour la première fois avec OlyBet : "C'est passionnant de faire équipe pour la première fois avec OlyBet, une marque inventive qui a conclu des partenariats fantastiques dans des sports tels que le football et le golf. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe d'OlyBet et leur nouvel ambassadeur Jack Lisowski, connu pour son style flamboyant qui s'accordera parfaitement avec leur stratégie de contenu".

A propos d'OlyBet

OlyBet, qui fait partie du groupe Olympic Entertainment, est une marque de premier plan dans le domaine des jeux et des divertissements sportifs. Le groupe OlyBet est partenaire dans toute l'Europe du DP World Tour, de la Ryder Cup, du WSOP, de l'EuroLeague et des clubs de la LaLiga et de la Serie A. Grâce à ses partenariats, OlyBet offre des expériences uniques dans toute l'Europe avec 150 casinos, 100 bars sportifs, des hôtels 5 étoiles et de multiples environnements en ligne. Les parrainages permanents d'OlyBet contribuent à la réussite des communautés sportives locales et des athlètes en herbe.

OlyBet fait partie de l'IBIA (International Betting Integrity Association), le principal organisme mondial de contrôle de l'intégrité géré par les opérateurs, et s'associe à LaLiga pour protéger l'intégrité du football espagnol.

21 novembre 2024 à 00:02

