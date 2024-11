NTT DOCOMO : le test en intérieur de l'interface radio 6G utilisant l'IA dans la bande 4,8 GHz pour la première fois au Japon améliore le débit de 18%





NTT DOCOMO INC, qui travaille en coopération avec NTT Corporation, Nokia et SK Telecom Co Ltd, un opérateur de télécommunications international, a annoncé aujourd'hui qu'un test en intérieur avec des ondes radio dans la bande 4,8 GHz de la technologie sans fil 6G utilisant l'IA pour la première fois au Japon, a confirmé que les vitesses de communication peuvent être améliorées jusqu'à 18% par rapport aux méthodes conventionnelles en intérieur.

À l'approche de l'ère de la 6G, DOCOMO a procédé à ce test avec NTT, Nokia et SK Telecom en utilisant la technologie de l'IA pour optimiser le traitement de la transmission et de la réception dans divers environnements de propagation des ondes radio.

Plus précisément, le test a confirmé qu'il est possible d'obtenir une amélioration des performances de communication lorsqu'on utilise le traitement de transmission et de réception de base optimisé par l'IA développé par Nokia pour concevoir des schémas de modulation optimaux en fonction de l'environnement de propagation des ondes radio et en appliquant ceux-ci à une interface sans fil. De plus, le processus de réception optimisé par l'IA n'utilise pas de signal connu entre l'émetteur et le récepteur (signal de référence), ce qui est habituellement nécessaire pour estimer le canal de propagation ; à la place, il utilise l'IA pour réaliser, en une seule étape, une série de processus de réception allant de l'estimation du canal à la détection du signal. Il en résulte une efficacité de transmission plus élevée et des vitesses de communication améliorées (cf. illustration).

Après quelques mises à niveau, cette technologie devrait optimiser les schémas de modulation et de démodulation pour divers environnements de propagation et améliorer ainsi la qualité des communications dans un large éventail de cas d'utilisation de la transmission sans fil.

Par la suite, DOCOMO continuera à procéder à des tests avec de grands fournisseurs nationaux et internationaux ainsi qu'avec des opérateurs internationaux. DOCOMO prévoit d'accélérer la R&D en matière de 6G et de contribuer à la normalisation et à la commercialisation mondiales de la 6G.

Certains des résultats des tests mentionnés dans ce communiqué seront présentés au NTT R&D Forum 2024 ? IOWN INTEGRAL à partir du 25 novembre.

Pour de plus amples informations, lire la version intégrale du communiqué de presse disponible à l'adresse https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2024/1120_00.html

À propos de NTT DOCOMO

Fort de plus de 90 millions d'abonnements, NTT DOCOMO est le premier opérateur mobile japonais et l'un des leaders mondiaux des technologies de réseaux mobiles 3G, 4G et 5G.

DOCOMO, qui a pour devise « Bridging Worlds for Wonder & Happiness », collabore activement avec des partenaires mondiaux pour élargir son offre commerciale ? des services mobiles aux solutions complètes ? afin d'offrir une valeur inégalée, stimuler l'innovation dans les technologies et les communications et, finalement, promouvoir le progrès et un changement positif partout dans le monde.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 novembre 2024 à 23:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :