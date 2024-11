Lone Star nomme Jérôme Foulon au poste de responsable mondial de l'immobilier commercial





Lone Star a annoncé à ses commanditaires et employés la nomination de Jérôme Foulon au poste de responsable mondial de l'immobilier commercial suite au départ à la retraite d'André Collin qui quitte la Société après 17 années particulièrement fructueuses.

Jérôme Foulon, qui a rejoint Lone Star en 2018, a occupé plusieurs postes de direction, le dernier en qualité de directeur général de Global Origination, où il était responsable de la stratégie et de la politique d'investissement pour les fonds immobiliers commerciaux de Lone Star. Avant de rejoindre à Lone Star, M. Foulon était directeur général de la division immobilière de PSP Investments, où il était directement responsable, à l'échelle mondiale, de l'acquisition et de la gestion de grandes recapitalisations et privatisations complexes d'une valeur de plus de 20 milliards USD.

M. Foulon est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en économie de HEC Montréal. Il est également analyste financier agréé.

Lone Star est une société internationale de capital-investissement qui conseille les fonds qui investissent dans l'immobilier, les actions d'entreprises, le crédit et autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 25 fonds de capital-investissement dont les engagements en capital totalisent environ 95 milliards USD. Les fonds de la Société sont répartis en trois catégories : Fonds immobiliers commerciaux, Fonds Opportunité et Fonds hypothécaires résidentiels américains.

Depuis début 2013, Lone Star a levé plus de 61 milliards USD à investir au profit de ses commanditaires. Lone Star, qui possède une vaste expérience transactionnelle, a clôturé ou s'est engagé à clôturer plus de 580 investissements dans plus de 2 300 opérations pour un prix total d'acquisition d'environ 265 milliards USD (y compris le financement des acquisitions et les co-investisseurs) au 30 septembre 2024.

