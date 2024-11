Lenovo.com lance des offres Black Friday anticipées avec des réductions allant jusqu'à 64 % sur les ThinkPads





Lenovo lance la saison des fêtes avec sa vente Black Friday la plus étendue, offrant des remises exclusives et des promotions d'ouverture démarrant de plus tôt que jamais. Du 25 au 27 novembre, les membres My Lenovo Rewards peuvent bénéficier d'un accès anticipé à des promotions d'ouverture Black Friday en quantité limitée et d'une réduction supplémentaire de 5 % sur l'ensemble du site. Vous n'êtes pas membre ? L'inscription est facile et gratuite !

Tout au long du week-end du Black Friday, Lenovo.com proposera des réductions massives, y compris jusqu'à 63 % de réduction sur des ordinateurs portables ThinkPad et Yoga à partir de 700 $ du 28 au 30 novembre.

Les réductions ne s'arrêtent pas là. Les offres d'une journée et les promotions d'ouverture se poursuivent du 29 novembre jusqu'au week-end de vacances avec des réductions importantes sur les ordinateurs gaming Lenovo Legion, les desktops et des accessoires PC à partir de seulement 4,99 $.

Principales offres Black Friday

Voici les points forts du Black Friday de cette année* :

28 novembre à minuit | Le Black Friday commence sur Lenovo.com Jusqu'à 64 % sur ThinkPads Plus de 60 % de réduction sur les X1 Carbons Ordinateurs Yoga à partir de 930 $ Petits desktops à partir de 949 $ (60 % de réduction) Accessoires à partir de 5,99 $ Tablettes jusqu'à 40 % et écrans jusqu'à 50 % de réduction

29 et 30 novembre à minuit jusqu'au 1er décembre à 6h00 | Black Friday Doorbusters Jusqu'à 68 % de réduction sur les ThinkPads Ordinateurs Yoga à partir de 800 $ Ordinateurs de gaming à partir de 690 $ Ordinateurs IdeaPad avec jusqu'à 60 % de réduction, à partir de 200 $ Accessoires à partir de 4,99 $ Tablettes à partir de 95 $



« Lenovo.com est la destination ultime pour la technologie en cette période de fêtes. Qu'il s'agisse de gamers, d'étudiants ou de petites entreprises, notre Black Friday Sale propose des offres imbattables sur certains des PC, tablettes, écrans et accessoires les plus innovants », déclare Carlo Savino, vice-président, e-commerce, Amériques et EMEA, Lenovo. « Il n'a jamais été aussi facile ni aussi abordable de trouver les cadeaux technologiques parfaits. »

Pour plus de détails sur toutes les offres de la vente Black Friday de cette année, consultez les offres Black Friday de Lenovo.

Gagnez des récompenses supplémentaires

Les acheteurs inscrits au programme My Lenovo Rewards gagneront 2X My Lenovo Rewards sur l'ensemble du site sur les achats d'accessoires PC et d'électronique du 29 novembre au 9 décembre. Cela représente 6 % de vos achats ! Les points peuvent être échangés sur les produits Lenovo ainsi que sur l'électronique des plus grandes marques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur My Lenovo Rewards.

*Toutes les heures sont en ET. Offre valable jusqu'à épuisement. Faites vos achats rapidement pour profiter du meilleur choix.

