GROUPE DYNAMITE FIXE LE PRIX DE SON PREMIER APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE VISANT DES ACTIONS À DROIT DE VOTE SUBALTERNE





MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Groupe Dynamite Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un visa à l'égard du prospectus de base - RFPV définitif qui a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada relativement à son premier appel public à l'épargne, et qu'elle a conclu une convention de prise ferme concernant le placement d'un total de 14 285 715 actions à droit de vote subalterne de Groupe Dynamite au prix de 21$ l'action. Les actions sont vendues aux preneurs fermes par les actionnaires vendeurs pour un produit brut revenant aux actionnaires vendeurs d'environ 300,000,015$.

Le placement est réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Goldman Sachs Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., en tant que coteneurs de livres principaux, et Barclays Capital Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc., en tant que teneurs de livres, et comprenant Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc.

Les actionnaires vendeurs ont également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation qui leur permet d'acheter jusqu'à 2 142 857 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix de 21$ l'action. L'option de surallocation peut être exercée dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 26 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les actions à droit de vote subalterne devraient commencer à être négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX »), sous les réserves d'usage concernant leur émission, le 21 novembre 2024, en dollars canadiens et sous le symbole « GRGD ». La TSX a approuvé sous condition l'inscription des actions à droit de vote subalterne, sous réserve du respect des exigences habituelles de la TSX.

Le prospectus avec supplément - RFPV contenant de l'information sur la fixation du prix et d'autres renseignements importants relatifs au placement sera publié sous peu et pourra être consulté à l'adresse www.sedarplus.com dans un délai de deux jours ouvrables. L'accès au prospectus avec supplément - RFPV est fourni conformément aux procédures prévues à cet égard dans la législation en valeurs mobilières. Un exemplaire en format électronique ou imprimé du prospectus avec supplément - RFPV peut être obtenu, sans frais, auprès de l'une ou l'autre des sociétés suivantes, sur remise à cette société d'une adresse courriel ou d'une adresse de correspondance, selon le cas : Goldman Sachs Canada Inc., par la poste à l'attention du Prospectus Department, 77 King Street West, suite 3400, Toronto (Ontario) M5K 1B7, par téléphone au 1?866?471?2526, ou par courriel à [email protected]; BMO Nesbitt Burns Inc., par la poste à Brampton Distribution Centre a/s The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 1?905?791?3151, poste 4312, ou par courriel à [email protected]; RBC Dominion valeurs mobilières Inc., par la poste à l'attention du Distribution Centre, 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 0C2, ou par courriel à [email protected]; ou Valeurs Mobilières TD Inc., par la poste à l'attention de Symcor, NPM, 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5, par téléphone au 1?289?360?2009, ou par courriel à [email protected].

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être offertes ou vendues aux États?Unis que si elles sont inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d'une loi sur les valeurs mobilières applicable d'un État ou que si elles font l'objet d'une dispense des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 ou par une loi sur les valeurs mobilières applicable d'un État. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de titres de Groupe Dynamite ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une marque de mode qui exploite des magasins de détail et propose des expériences numériques sous deux bannières complémentaires et dynamiques : GARAGE et DYNAMITE. Nous offrons à nos clientes une gamme étendue et diversifiée de vêtements de mode pour femmes qui répondent à un large éventail de préférences de style et de besoins en matière de styles de vie, principalement pour les femmes de la génération Z et de la génération Y. Nous sommes passés d'un seul magasin en 1975 situé à la Place Versailles, à environ 300 magasins à l'échelle du Canada et des États?Unis, la majorité de nos nouveaux magasins depuis 2022 étant situés sur le marché américain à forte croissance, que nous exploitons fièrement depuis notre siège social basé au Québec. Nous prévoyons de poursuivre notre croissance aux États-Unis et dans d'autres juridictions, comme le Royaume?Uni. Nous sommes une organisation inclusive, guidée par nos valeurs et notre mission : « VOUS inspirer à être VOUS?MÊME, une tenue à la fois ». Chacun de nos 6 000 employés - de notre siège social à Montréal à l'ensemble de l'Amérique du Nord - bénéficiera d'une exposition à l'émission d'actions, alignant ainsi les intérêts des employés à ceux de nos actionnaires.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris des énoncés portant sur la clôture du premier appel public à l'épargne de Groupe Dynamite et sur le modèle d'affaires, les attentes concernant la conquête des marchés nord?américains et internationaux et le Programme de partage de la réussite de Groupe Dynamite. L'information prospective comporte des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui sont en grande partie indépendants de la volonté de Groupe Dynamite et en raison desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et ces incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et les incertitudes dont il est fait mention sous la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus de base - RFPV (définitif) de Groupe Dynamite. L'information prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la direction et repose sur les renseignements dont celle-ci dispose actuellement. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, vous devez savoir qu'il ne faut pas s'en remettre sans réserve à cette information, qui peut différer des résultats réels. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information prospective figurant dans le présent communiqué est donnée en date du présent communiqué, et Groupe Dynamite ne s'engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

20 novembre 2024

