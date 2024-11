TreviPay ajoute une demande de crédit commercial dynamique au processus d'intégration des acheteurs B2B





TreviPay, le réseau de paiement et de facturation B2B le plus fiable, vient d'élargir son offre order-to-cash (O2C) en améliorant l'expérience d'intégration des acheteurs grâce à l'automatisation. Grâce à la plateforme de gestion des risques de TreviPay, les acheteurs professionnels peuvent désormais demander un crédit commercial au moyen d'une application libre-service dynamique, ce qui rend l'expérience d'intégration plus facile, plus rapide et plus personnalisée. Alors que le marché B2B mondial continue de croître, les vendeurs peuvent tirer parti de la technologie d'automatisation de TreviPay pour réduire les évaluations manuelles tout en accélérant la prise de décision de crédit en temps quasi réel. L'application dynamique est localisée pour une liste élargie de zones géographiques clés, y compris les États-Unis, l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, afin de s'assurer que la terminologie commerciale, la langue et les exigences réglementaires étrangères propres à chaque pays sont prises en compte.

Comme souligné lors de la conférence inaugurale TreviPay Crossroads en octobre, les commerçants qui optimisent le processus O2C améliorent l'expérience de paiement B2B et fidélisent les acheteurs à long terme. L'intégration dans le programme de crédit commercial d'un vendeur est la première étape. Les acheteurs utilisant l'intégration automatisée de TreviPay bénéficieront d'une expérience dynamique une fois que les chiffres d'affaires de l'entreprise auront été saisis. Cela activera automatiquement une version personnalisée du formulaire de grande entreprise ou de PME, ce qui permettra aux vendeurs d'économiser du temps de traitement manuel et aux acheteurs éligibles de commencer à acheter à des conditions nettes encore plus rapidement qu'auparavant.

« Offrir des expériences d'achat sans friction qui renforcent la fidélité est un élément majeur pour optimiser le processus order-to-cash pour les vendeurs B2B », a déclaré Dan Zimmerman, Chief Product & Technology Officer, TreviPay. « Avec les dernières mises à jour de l'automatisation, les clients de TreviPay peuvent réduire leurs efforts manuels pour s'assurer que les programmes de conditions nettes sont activés de et que les acheteurs peuvent commencer à effectuer des transactions le plus rapidement possible. Cela réduit l'abandon des paniers en ligne et aide les acheteurs à passer des commandes urgentes nécessaires à la gestion de leur activité. »

La plateforme propriétaire de gestion des risques de TreviPay est actuellement disponible dans 19 pays et intègre des dizaines de sources de données externes, y compris des bureaux de crédit et des scores de fraude, ainsi que des capacités d'apprentissage automatique et d'IA prédictive pour fournir une prise de décision presque en temps réel aux clients de crédit commercial. En plus de la vitesse et de la personnalisation, l'application libre-service dynamique améliore la localisation. Des fonctionnalités supplémentaires sont également disponibles pour renforcer l'expérience d'intégration de l'acheteur :

Vérifier l'éligibilité pour alerter de manière proactive les personnes si elles ne sont pas éligibles à participer avant de remplir la demande complète, réduisant ainsi le risque d'une expérience négative avec le vendeur ;

pour alerter de manière proactive les personnes si elles ne sont pas éligibles à participer avant de remplir la demande complète, réduisant ainsi le risque d'une expérience négative avec le vendeur ; Signataire autorisé à transmettre une demande sécurisée de l'acheteur à un signataire autorisé pour examen et signature pour des approbations transparentes ;

à transmettre une demande sécurisée de l'acheteur à un signataire autorisé pour examen et signature pour des approbations transparentes ; Données préremplies pour permettre aux vendeurs de préremplir les données pertinentes avant d'envoyer une invitation à déposer une demande, ce qui permet aux acheteurs de gagner du temps dans la saisie d'informations commerciales répétitives ou inconnues ;

pour permettre aux vendeurs de préremplir les données pertinentes avant d'envoyer une invitation à déposer une demande, ce qui permet aux acheteurs de gagner du temps dans la saisie d'informations commerciales répétitives ou inconnues ; Téléchargement de documents pour permettre à un demandeur de télécharger en toute sécurité des fichiers de support au moment de la demande, ce qui permet de prendre des décisions de crédit plus rapides et de minimiser le suivi du vendeur et de TreviPay (disponible en 2025).

Pour en savoir plus sur l'utilisation du système de gestion des risques TreviPay pour automatiser les flux de travail et la prise de décision, visitez https://www.trevipay.com/solutions.

