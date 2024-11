Eton Solutions lance la plateforme de comptabilité de fonds EtonGPTtm ainsi que des services destinés aux General Partners des sociétés de capital-investissement





Eton Solutions, un chef de file dans le domaine des systèmes PGI de gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une plateforme de comptabilité de fonds et d'une suite de services adaptés aux sociétés de capital-investissement (Private Equity, PE), d'immobilier (Real Estate, RE) et de fonds de fonds (Fund of Funds, FOF), visant à répondre aux demandes des General Partners (associés commandités) qui cherchent à améliorer la transparence et à fournir des rapports en temps opportun à leurs investisseurs finaux. Cette nouvelle offre est en cours de déploiement au niveau mondial.

Construite sur la plateforme AtlasFive®, une solution PGI native du cloud améliorée par l'IA, cette expansion souligne l'engagement d'Eton Solutions à transformer la comptabilité des fonds. En intégrant une technologie d'IA de pointe à EtonGPTtm, Eton améliore la conformité, la gestion de portefeuille et l'efficacité opérationnelle pour les sociétés de capital-investissement opérant dans le monde entier.

Eton Solutions a réussi à consolider sa position de leader de l'industrie en soutenant plus de 1?918 fonds et en gérant 936 milliards USD d'actifs sous gestion (ASG) sur sa plateforme AtlasFive®. Avec des services d'administration de fonds actuellement offerts à 550 fonds de ses clients, pour un total de 27 milliards UDS d'actifs sous gestion, Eton Solutions a déjà démontré la force et l'évolutivité de ses solutions.

Satyen Patel, président exécutif d'Eton Solutions, a commenté : « Notre lancement aujourd'hui fait progresser notre mission visant à proposer des solutions de comptabilité de fonds de pointe, alimentées par l'IA, aux secteurs du capital-investissement, de l'immobilier et des fonds de fonds dans le monde entier. AtlasFive® permet aux entreprises de gérer la comptabilité complexe des fonds avec rapidité et précision, tout en automatisant les tâches de routine pour minimiser les erreurs. »

Rob Mallernee, fondateur et chef de la direction d'Eton Solutions, a confié pour sa part : « Le marché américain du capital-investissement, qui est le plus important et le plus mature au monde, place haut la barre en matière de solutions de gestion de fonds et nécessite une technologie capable de répondre à ses exigences rigoureuses. AtlasFive® relève le défi en offrant une solution évolutive conçue pour rationaliser les opérations des fonds, tout en améliorant la précision et la transparence. En répondant aux besoins uniques de ce marché sophistiqué, notre plateforme fournit aux General Partners les outils dont ils ont besoin pour améliorer l'efficacité, renforcer les relations avec les investisseurs et caracoler en tête dans un paysage concurrentiel. Cette même polyvalence fait d'AtlasFive® un atout précieux sur les marchés mondiaux, favorisant la croissance et l'innovation partout où il est déployé. »

AtlasFive® offre une suite complète de fonctionnalités intégrées adaptées aux complexités des opérations de capital-investissement, couvrant la gestion de portefeuille, la comptabilité générale, la comptabilité des grands livres, les registres fiscaux et la gestion des risques, le tout piloté par l'automatisation. Les fonctionnalités améliorées comprennent le reporting client en temps réel, la gestion des liquidités et de la trésorerie basée sur l'IA grâce à EtonGPTtm, ainsi que des contrôles de conformité et de sécurité complets alignés sur les normes réglementaires.

Conçue spécifiquement pour les General Partners et les family offices, AtlasFive® combine tout un ensemble de fonctionnalités en temps réel pilotées par l'IA pour minimiser le travail manuel, accélérer la prise de décision et établir une infrastructure numérique résiliente aux États-Unis. Avec EtonGPTtm, AtlasFive® prend en charge plus de 250 types de documents ? des appels de fonds aux avis de distribution en passant par les déclarations des gestionnaires ?, permettant aux administrateurs de fonds de multiplier par 2 à 4 leur efficacité opérationnelle.

Eton Solutions a consolidé sa réputation en tant que leader des plateformes PGI natives du cloud pour la gestion de patrimoine et la comptabilité des fonds, en fournissant des outils avancés, alimentés par l'IA, qui rationalisent les opérations et améliorent la prise de décision pour les gestionnaires d'actifs, les family offices et les sociétés de capital-investissement.

À propos d'Eton Solutions :

Eton Solutions est un progiciel de gestion intégré (AtlasFive®) et une société de services fondée pour gérer la complexité des services aux family offices et aux sociétés de capital-investissement du monde entier. L'entreprise est basée aux États-Unis, au Research Triangle Park (en Caroline du Nord), et son siège international se trouve à Singapour, où elle se concentre sur les marchés en dehors des Amériques. Fondée par des dirigeants de family offices, et ayant pour produit phare AtlasFive®, Eton Solutions compte plus de 936 milliards de dollars US sous gestion dans sa plateforme intégrée qui regroupe et gère de manière holistique tous vos actifs d'investissement liquides et alternatifs, ainsi que les données, la production de rapports et les processus de travail. Avec une source de vérité unique, Eton Solutions guide les sociétés de capital-investissement et les family offices vers l'avenir en maximisant l'efficience et en minimisant les erreurs et les risques. Eton Solutions a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 100 % depuis sa création.

Visitez : https://www.eton-solutions.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 novembre 2024 à 19:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :