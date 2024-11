Frontgrade Gaisler dévoile le GR716B, une nouvelle référence en matière de microcontrôleurs spatiaux





Frontgrade Gaisler a lancé son dernier microcontrôleur résistant aux radiations, le GR716B. S'appuyant sur le succès du GR716A, cette dernière innovation constitue un pas en avant dans le développement de microcontrôleurs économes en énergie et adaptables aux utilisations spatiales. Les missions devenant de plus en plus complexes et ambitieuses, l'industrie constate un besoin croissant de technologies qui non seulement offrent des performances fiables sur de longues durées, mais qui sont également capables de gérer une multitude de tâches.

Le GR716B est une solution tout-en-un pour la supervision, la surveillance et le contrôle dans les applications satellitaires. Conçu pour être polyvalent, le nouveau microcontrôleur s'adapte sans difficulté à une large gamme de systèmes spatiaux grâce à son ensemble complet d'interfaces standard, de caractéristiques architecturales et de fonctions analogiques intégrées.

Sandi Habinc, directeur général de Frontgrade Gaisler, a déclaré : « Avec le GR716B, nous sommes ravis d'offrir une solution qui reflète les ambitions croissantes de l'industrie spatiale. Les modèles d'ingénierie GR716B sont maintenant mis à la disposition des clients alpha pour l'intégration dans de nouvelles missions. »

Le GR716B associe une technologie éprouvée à des innovations qui répondent aux problèmes les plus urgents de l'industrie spatiale, tels que la nécessité d'une faible consommation d'énergie et d'une utilisation efficace des ressources embarquées. Frontgrade Gaisler prévoit également de commercialiser la solution GR716B System-in-Package (SiP), qui associe le nouveau microcontrôleur à une mémoire non volatile, simplifiant ainsi la conception du système.

Le développement du GR716B a été rendu possible grâce au soutien du programme Core Competitiveness de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui fait partie du programme Advanced Research in Telecommunications Systems et relève de la direction Connectivity and Secure Communications de l'ESA, et de l'Agence spatiale nationale suédoise (SNSA), ce qui témoigne d'un engagement permanent en faveur de l'avancement des technologies spatiales.

Domenico Mignolo, chef intérimaire de la division Technologie et produits de l'ESA, a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir Frontgrade Gaisler dans le cadre de notre programme Core Competitiveness. En supportant le développement de microcontrôleurs spatiaux polyvalents, l'ESA entend favoriser l'innovation dans le domaine des communications par satellite afin de stimuler la compétitivité industrielle. »

À propos de Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler est l'un des principaux fournisseurs de microprocesseurs et de PI de base résistants aux radiations pour les applications critiques, en particulier dans l'industrie spatiale. Les processeurs de la société sont réputés pour leur fiabilité, leur tolérance aux pannes et aux rayonnements, ce qui les rend idéaux pour toute mission spatiale ou autre application à haute fiabilité.

À propos du programme ARTES Core Competitiveness de l'ESA

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe dans l'espace. Elle coordonne les ressources financières et intellectuelles de ses États membres pour mener à bien des programmes et des activités spatiales. Le programme Core Competitiveness de l'Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) de l'ESA apporte un financement et une expertise pluridisciplinaire pour améliorer la compétitivité dans le domaine des communications par satellite. Il soutient des activités spécifiques menées par des micro et petites entreprises (MPE), de grands consortiums industriels et des organismes de recherche visant à développer des produits et des services innovants qui renforcent la position de l'Europe et du Canada en tant que leaders mondiaux sur le marché des communications par satellite. Grâce à ses deux composantes, ARTES Advanced Technology et ARTES Competitiveness and Growth, ce programme permet aux organisations de convertir des concepts prometteurs en solutions commercialisables, en couvrant l'ensemble du cycle de développement.

