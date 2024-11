Joignez-vous à Syteca Inc. lors d'un webinaire exclusif avec Jonathan Care, ancien analyste principal de Gartner, intitulé « Feuille de route PAM : stratégies clés pour un contrôle d'accès efficace », le 21 novembre. Inscrivez-vous pour participer !





Syteca Inc, fournisseur reconnu de solutions de gestion des accès privilégiés (PAM) avec des capacités avancées de surveillance de l'activité des utilisateurs, organisera un webinaire intitulé « Feuille de route PAM : stratégies clés pour un contrôle d'accès efficace ».

Programmé le 21 novembre, le webinaire vous guidera à travers les pratiques PAM essentielles afin de sécuriser les actifs critiques et minimiser les risques de sécurité au sein de votre entreprise.

Jonathan Care, expert reconnu en cybersécurité et ancien analyste de Gartner , discutera des stratégies clés permettant une gestion efficace des accès. Il examinera les meilleures pratiques pour protéger les actifs critiques de votre entreprise et minimiser les risques de sécurité.

Au cours de ce webinaire, vous découvrirez des informations précieuses sur les sujets suivants :

L'importance de PAM à l'égard de la sécurisation de l'infrastructure des entreprises

Gestion efficace des autorisations et des accès pour les utilisateurs de haut niveau

Respecter les exigences en matière de conformité et d'audit

Stratégies clés permettant un contrôle d'accès efficace

Aleksandr Dymov, chef de produit chez Syteca, fournira des informations précieuses sur la gestion des défis liés à la sécurisation des comptes privilégiés, en se fondant sur son expérience dans la mise en oeuvre de solutions PAM. Il présentera également une démo basée sur une étude de cas réelle.

Informations sur l'évènement :

Intitulé : Feuille de route PAM : stratégies clés pour un contrôle d'accès efficace

Date : 21 novembre

Heure : 12 h 00 EST, 18 h 00 CET

Inscription : https://hubs.li/Q02Yl5dR0

À propos des intervenants :

Jonathan Care est un expert en matière de cybersécurité et de détection des fraudes. Auparavant, M. Care a travaillé chez Gartner, où il a supervisé la recherche sur les menaces et les risques liés aux initiés et a identifié les principaux acteurs du marché de la détection et de la prévention des fraudes.

Aleksandr Dymov pilote l'innovation chez Syteca en gérant toutes les étapes, de la R&D à la sortie du produit. Il joue un rôle essentiel dans le développement de fonctions qui améliorent considérablement la plateforme Syteca, telles que la découverte de comptes et la gestion des mots de passe des employés.

Pour de plus amples informations sur Syteca Inc. et ses solutions complètes de cybersécurité, veuillez consulter le site suivant www.syteca.com

À propos de Syteca :

La plateforme Syteca est une solution complète de cybersécurité conçue pour répondre aux divers besoins des entreprises modernes. La plateforme comprend une boîte à outils de sécurité personnalisable permettant aux clients d'utiliser une gestion granulaire des accès privilégiés (PAM), une surveillance avancée de l'activité des utilisateurs (UAM), ou une combinaison puissante des deux éléments.

Syteca est spécialement conçue pour protéger les entreprises contre les menaces d'initiés. Elle offre une visibilité et un contrôle complets sur les risques internes.

Syteca : transformer les risques humains en atouts humains.

