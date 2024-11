Palmarès du journal Les Affaires - Geneviève Fortier est reconnue à titre de PDG de l'année 2024 -- Catégorie Grande Entreprise





QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Promutuel Assurance est fière d'annoncer que Geneviève Fortier, chef de la direction, figure parmi les trois PDG de l'année au Québec en 2024, selon le prestigieux palmarès du journal Les Affaires qui, chaque année, célèbre l'incidence significative des premières dirigeantes et premiers dirigeants de renom sur l'économie québécoise. Madame Fortier a obtenu ce titre dans la très convoitée catégorie Grande Entreprise.

Présidé par l'éditeur émérite des Affaires, Monsieur Jean-Paul Gagné, le jury a reconnu les qualités de leadership de Madame Fortier, sa vision stratégique et, bien sûr, ses réalisations des 12 derniers mois, notamment la croissance des revenus de l'organisation. L'innovation, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ont également été pris en compte, tout comme les initiatives en matière d'équité, diversité et inclusion et le respect des parties prenantes.

Outre Monsieur Gagné, le jury se composait de :

Diane Bergeron , responsable région, Entre Chefs PME

, responsable région, Entre Chefs PME Karl Blackburn , président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec Louise Champoux-Paillé, co-directrice du Centre Lorenzetti à l'Université de Concordia

Louis J. Duhamel , président de LJD Conseils

, président de LJD Conseils Marine Thomas , rédactrice en chef de Les Affaires

«?Cette importante distinction, qui s'ajoute à l'obtention récente de l'Ordre national du Québec, souligne les compétences exceptionnelles de Geneviève en tant que leader?», a déclaré le président du Groupe Promutuel, Yvan Rose, qui partage avec les membres du conseil d'administration un fort sentiment de fierté. «?Son engagement envers l'excellence et sa capacité à inspirer les équipes ont été des facteurs clés de son succès?» a-t-il conclu, en invitant les 2200 membres du personnel de Promutuel Assurance à se joindre à lui pour transmettre leurs plus chaleureuses félicitations à la lauréate.

«?Je tiens à partager cette formidable reconnaissance avec l'ensemble des membres du comité de direction qui m'entourent et nos 2200 collaboratrices et collaborateurs : MERCI d'être LÀ tous les jours pour servir nos membres-assurés. Je suis également très reconnaissante envers les membres du jury de m'avoir sélectionnée.?», a tenu à exprimer Geneviève Fortier.

Pour lire l'article publié par les Affaires : Geneviève Fortier?: leader visionnaire et transformationnelle - Les Affaires

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2?200 membres du personnel qui desservent 639?000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de veiller au bien-être et à la paix d'esprit de ses membres-assurés, de son personnel et des communautés. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 170 ans.

